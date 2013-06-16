  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۶

پيام تبريك رئيس قوه قضاييه به منتخب ملت

پيام تبريك رئيس قوه قضاييه به منتخب ملت

رئيس قوه قضاييه با صدور پيامي پيروزي حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني را در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل پيام به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضور كم‌نظير ملت بصير و مقاوم و خداجوي ايران اسلامي در اين حماسه بزرگ را به ملت عزيز، مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دامت بركاته) و منتخب مردم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني تبريك گفته و خداوند متعال را بر اين نعمت عظيم شكرگزاريم.

بدون ترديد حضور حماسي و پرمعنا مردم در دفاع از ارزرش‌هاي الهي انقلاب اسلامي در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در پرتو عنايت الهي و در رقابتي سالم و توأم با آرامش، متانت و اخلاق اسلامي به دست آمده مايه مباهات است.

در كسب اين پيروزي ارزشمند بايد قدرداني از مردم عزيز ايران اسلامي و لبيك آنان به نداي مقام معظم رهبري در راستاي دستيابي به آرمان‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي، سجده شكر به درگاه احديت به جا آورد و با سرلوحه قرار دادن كار و تلاش خالصانه در رفع مشكلات و دغدغه‌هاي آنان كوشيد.

رجاء واثق مي‌رود قواي مختلف نظام تحت نظارت ولايت مطلقه فقيه بتوانند در هرچه بيشتر شكوفايي استعدادهاي نهفته و رفع تنگناها گام بردارند.


صادق لاريجاني
رئيس قوه قضاييه

کد مطلب 2077490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها