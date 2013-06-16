پيام تبريك رئيس قوه قضاييه به منتخب ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل پيام به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضور كم‌نظير ملت بصير و مقاوم و خداجوي ايران اسلامي در اين حماسه بزرگ را به ملت عزيز، مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دامت بركاته) و منتخب مردم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني تبريك گفته و خداوند متعال را بر اين نعمت عظيم شكرگزاريم.

بدون ترديد حضور حماسي و پرمعنا مردم در دفاع از ارزرش‌هاي الهي انقلاب اسلامي در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در پرتو عنايت الهي و در رقابتي سالم و توأم با آرامش، متانت و اخلاق اسلامي به دست آمده مايه مباهات است.

در كسب اين پيروزي ارزشمند بايد قدرداني از مردم عزيز ايران اسلامي و لبيك آنان به نداي مقام معظم رهبري در راستاي دستيابي به آرمان‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي، سجده شكر به درگاه احديت به جا آورد و با سرلوحه قرار دادن كار و تلاش خالصانه در رفع مشكلات و دغدغه‌هاي آنان كوشيد.

رجاء واثق مي‌رود قواي مختلف نظام تحت نظارت ولايت مطلقه فقيه بتوانند در هرچه بيشتر شكوفايي استعدادهاي نهفته و رفع تنگناها گام بردارند.



صادق لاريجاني

رئيس قوه قضاييه