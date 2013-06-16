برداشت غلات در مزارع کشاورزی شهرستان سیروان آغاز شد

علی پورمحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 12 هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت غلات اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: برداشت غلات در این شهرستان به دو صورت سنتی و مکانیزه صورت می گیرد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سیروان اضافه کرد: 800 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت شلتوک اختصاص یافته است.

وی در پایان ادامه داد: این میزان کشت در مقایسه با سال زراعی گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد که بیشتر ارقام کشت شده برنج در این شهرستان از نوع عنبربوی محلی است.

وی افزود: در سال گذشته سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شهرستان 50 هکتار بود که امسال در مقایسه با سال گذشته 20 رصد افزایش داشته است، علاوه بر این 30 هکتار از اراضی این شهرستان نیز به کشت بامیه اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار مقدار 8 تن بامیه مرغوب برداشت شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سیروان افزود: شغل اصلی بیشتر‎ ‎مردم این شهرستان ‏کشاورزی است ‏و زمین های آن به کشت ارقام پرمحصول دیگر‎ ‎برنج از جمله شفق، ‏کادویی، شیر و دی اختصاص می ‏یابد‎‏. ‏

وی بیان داشت: شهرستان سیروان دارای 20 هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و دو هزار و ‏‏200 هکتار زمین ‏آبی است.