  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

رئیس دانشگاه آزاد به رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفت

رئیس دانشگاه آزاد به رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی، به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو در این پیام ضمن تبریک انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران، ابراز امیدواری کرد: همان‌گونه که ملت ایران حماسه سیاسی را به منصه ظهور گذاشتند، طبق منویات رهبر معظم انقلاب در آفریدن حماسه اقتصادی و برداشتن گامی مهم در راستای اعتلای کشور عزیزمان و آسایش و رفاه بیش از پیش این ملت سلحشور و همیشه در صحنه، به یاری خداوند عزوجل دولت منتخب ملت موفق باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری که با رعایت اخلاق اسلامی و سعه‌صدر در به وقوع پیوستن این رویداد مهم و خلق حماسه سیاسی تلاش کردند، صمیمانه تشکر و قردانی کرد.

دانشجو ابراز امیدواری کرد که عملکرد آحاد ملت از مسئولان، نامزدهای انتخابات تا رئیس‌جمهور منتخب مردم موجب رضایت‌مندی خداوند، امام راحل، شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های آنان قرار گیرد.
 

کد مطلب 2077504

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