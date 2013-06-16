البرزی ها در شب انتخابات رئیس جمهور کاروان های شادی به راه انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه البرز هم همزمان با سایر نقاط کشور، شبی خاص را تجربه کرد. با اعلام قطعی و معرفی رئیس جمهور دولت یازدهم کاروان های شادی در شهر به راه افتاد و صدای بوق بوق خودرو ها بر شهر طنین افکند.

دیشب البرز، سراسر شور و شعف بود، از چهار راه طالقانی تا فراز کوه های عظیمه با چراغ های روشن نورباران شده بود، با اینکه پاسی از شب گذشته بود، ویترین های شهر هنوز به روی مردم باز بود...همه در این جشن ملی سهیم بودند.

حامیان رئیس جمهور جدید کشورمان با گره زدن ربان های بنفش رنگ انگشت هایشان را به نشان پیروزی از خودروها بیرون آورده بودند و شادی می کردند.

تجمع در مقابل ستاد انتخاباتی حسن روحانی در کرج و سردادن شعارهای حمایت از روحانی و بازخوانی شعر یار دبستانی از دیگر دیدنی های شامگاه گذشته در البرز بود. بیشترین کاروان های شادی در کرج از سوی دختران و پسران جوان به راه افتاده بود.

حضور حامیان رئیس جمهور جدید در تمامی میادین و خیابان های البرز به چشم می خورد... عده ای با پای پیاده راه افتاده بودندو با خواندن سرودهای ایران و ... سعی در ایجاد شور و نشاط داشتند.

نکته قابل توجه در این شادمانی رعایت سکوت در اطراف بیمارستان ها، باز کردن سریع مسیر برای عبور آمبولانس و نیز رعایت هنجارها بدون دخالت پلیس بود.

بادکنک های بنفش تمامی خیابان های کرج را رنگی کرده بود و کودکان نیز در این شادمانی نقش قابل توجهی داشتند.

پوسترها کم یاب شده بود

حامیان رئیس جمهور منتخب در حالی در تلاش برای نصب پوستر دکتر روحانی بر روی خودروهای خود بودند که تقریبا هیچ پوستر جدیدی در دسترس نبود و ربان و شال بنفش نیز کم یاب شده بود و این خود نکته جالبی در میان کاروان هاش شادی بود که پس از ترک خیابان های هیچ زباله ای از خود بر جای نگذاشتند.

نور افشانی و آتش بازی نیز خیابان های شهر را پر نور کرده بود و موج شادی و جشن حضور به حدی بود که خودروهای عبوری نیز سعی می کردند با تامل ترافیک را پشت سر بگذرانند و اعتراضی نمی کردند.