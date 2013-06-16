برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفر عظمایی امروز یکشنبه با اعلام این خبر اعلام کرد: اين سند دربرگيرنده اهداف كلان بخش هاي صنعت ، معدن و تجارت در راستاي سند چشم انداز 1404 و با توجه به جايگاه اين بخش ها در اقتصاد كشور ، اولويتهاي توليد ، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ، تجارت ، خط مشي ها ، راهبردها و زير ساختهاي نرم است .

وی ادامه داد: با توجه به سهم 40 درصدي از توليد ناخالص داخلي ، صنعت - معدن و تجارت مهم‌ترين بخش اقتصادي كشور است كه تعامل زيادي با ساير بخش‌هاي جامعه‌ دارد و بدين منظور دستيابي به تصوير جامع، يكپارچه، دقيق، صحيح و هم راستا با ارزش‌هاي اسلامي و به‌هنگام اجتناب‌ناپذير مي‌نمود.

وی اظهار داشت: در اين برنامه از همفكري تشكل‌هاي بخش خصوصي، استادان دانشگاه، خبرگان و صاحبنظران بخش‌هاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري استفاده شده است.

عظمایی افزود: نهايي‌سازي اسناد برنامه راهبردي ، تهيه پيش‌نويس لوايح، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم و سير مراحل تصويب‌ آنها ، آموزش و فرهنگ‌سازي برنامه راهبردي، مديريت و راهبري اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و اصلاح فرآيندها و ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ماموريتهاي ستاد مذكور به شمارمي رود.