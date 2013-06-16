شاخص کل بورس تهران 47 هزار واحدی شد/ کسب بازدهی 23.65 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با تدوام رشد قیمت سهام شرکت های بزرگ بورسی، از مرز 47 هزار واحد عبور کرد تا رقم جدیدی را به ثبت برساند. تنها 17 دقیقه پس از آغاز به کار تالار شیشه ای در بیست و ششمین روز خرداد ماه، شاخص کل از 47 هزار واحد گذشت.

شاخص بورس که امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرده بود با رسیدن به عدد 47 هزار و 40 واحد، در کمتر از سه ماه، بازدهی 23.65 درصدی را برای سهام داران به ارمغان آورد.

شاخص کل در دومین روز کاری سال 92 از مرز 39 هزار واحد عبور کرد و در 14 فرورودین ماه، رکوردی دیگر را به ثبت رساند و از 40 هزار واحد گذشت. این متغیر در 18 فروردین ماه دوباره وارد 39 هزار واحد شد، اما روند نزولی آن ادامه دار نشد و 19 فروردین به کانال 40 هزار واحد برگشت و روند صعودی را طی کرد. این نمایشگر وضعیت بازار، روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری و همچنینن نمادهای فولادی، وارد کانال 41 هزار واحد شد.

شاخص در روز چهار اردیبهشت از 42 هزار واحد گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم 43 هزار واحد را پشت سر گذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت ماه هم از 44 هزار واحد و گذشت و در چهاردهمین روز اردیبهشت ماه، از 45 هزار واحد گذشت.

این متغیر در 23 اردیبهشت دوباره وارد کانال 44 هزار واحد شد و در 25 خرداد تا کانال 43 هزار واحد پایین آمد، این متغیر در 29 اردیبهشت ماه به 42 هزار و 795 واحد رسید، اما پس از ان توانست با نوسان هایی خود را بالا بکشد. به طوری که در 30 اردیبهشت به 43 هزار واحد و در 6 خرداد به 44 هزار واحد و در 8 خرداد به 45 هزار واحد برگشت. این متغیر دیروز از 46 هزار واحد گذشت.

