عروس زاگرس لباس بنفش بر تن کرد/ موسیقی کردی ایلامی ها برای روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام که در انتخابات با حداکثر آرا یعنی 170 هزار رای به حسن روحانی رای داده بودند پس از پیروزی وی در انتخابات با عناوین مختلف به شادی پرداختند.

در این بین استفاده از موسیقی های شاد کردی و بازیهای محلی بیشتر از همه جلب توجه می کرد که همه با لباسهای بنفش و پارچه های بزرگ نیز حضور داشتند.

در تمام شهرهای استان ایلام خوشحالی مردم به حدی بود که تا ساعتهای بامداد حرکت در خیابانها به کندی انجام می شد که امیدواریم همه نسبت به منتخب مردم احترام بگذارند.

مردم استان ایلام از رئیس جمهور نیز انتظار دارند که با توجه به حضور حماسی خود در پای صندوقهای رای بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا مشکلات و محرومیتهای استان برطرف شود.

اکنون زمان خوشحالی رئیس جمهور منتخب است اما رئیس جمهور بداند که در اقصی نقاط کشور از جمله ایلام همه چشم انتظار پویایی جامعه و حل مشکلات در حد توان مسئولان هستند.