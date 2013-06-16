حامیان رئیس جمهور منتخب در خیابانها دور افتخار زدند/ برپایی جشن شادی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر حاکی است، مردم مشهد شادی پیروزی تیم فوتبال و انتخاب رئیس جمهور محبوبشان را درهم آمیخته و در خیابانهای شهر دور افتخار زدند و گل و شیرینی پخش کردند.

صدها نفر با نصب عکس هایی از حسن روحانی و در دست داشتن پرچم مقدس ایران و حمل دست نوشته هایی حاکی از شادی پیروزی و اعلام برگزاری جشن اعیاد شعبانیه و پیروزی تيم ملي فوتبال در خيابانهاي سجاد، بلوار وكيل آباد، احمد آباد شور و هيجان خود را با يكديگر تقسيم كردند.

در حالی که در اغلب خیابانها ترافیک و راه بندان ایجاد شده بود نيروي انتظامی امنیت در این مراسم خودجوش را برعهده داشت و این شادی تا نیمه های شب ادامه داشت.

گفتنی است، در مشهد حسن روحاني بيشترين آرا را با راي 498 هزار و دو نفر داشته و بعد از وي محمد باقر قاليباف با 442 هزار و 71 راي، سعيد جليلي با 222 هزار و 971 راي، علي اكبر ولايتي با 74 هزار و 781 راي و محسن رضايي با 53 هزار و 915 راي و سيد محمد غرضي با 16 هزار و 193 به ترتيب بيشترين راي را آوردند.