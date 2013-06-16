امیدواریم در دولت آینده حقوق کارگران افزایش یابد

غلامرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی جامعه کارگری نیز در عرصه خلق حماسه سیاسی حضور پیدا کرده است.



وی ادامه داد: کارگران همواره در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی خالق حماسه‌های مختلف بوده‌اند، همچنین در جنگ تحمیلی نیز نه تنها در جبهه‌های جنگ بلکه در شهرها و روستاها و زیربمباران‌ها نیز بی وقفه در پی خدمت به این کشور بوده‌اند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه کارگران در انتخابات های مختلف پس از انقلاب اسلامی نیز حضورموفقی داشتند، گفت: کارگران سراسر ایران با عزمی جدی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند.

وی افزود: انتظارات جامعه کارگری ازدولت بعدی این است که به مشکلات این قشر توجه داشته باشد، جامعه کارگری با وجود تحریم های تحمیلی استکبار جهانی دچار مشکلاتی شده است بنابراین ما از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم تا به این مشکلات توجه کند.

عباسی تاکید کرد: هم اکنون نرخ بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جوانان این کشور است، همچنین مسائل معیشتی نیز از معضلات کارگران است و هم اکنون با حقوق زیر 500 هزار تومان نمی‌توان زندگی را گذراند، امیدواریم دولت بعدی کف درآمد کارگران را مشخص کنند و حتی موجب افزایش آن نیز بشوند.

وی با اشاره به مشکلات بخش کارفرمایان و اینکه این مشکلات دلیل بر نبود مشکلات کارگران نیست، گفت: مسئولان اجرایی باید توجه کنند که علاوه بر درآمد می‌توان کارگران را تحت حمایت‌های دیگری نیز قرارداد تا کارگران بدون دغدغه به کارخود ادامه دهند و این امر حتما موجب افزایش کیفی کارها نیز می شود.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به نبود امنیت شغلی در بین قشر کارگران، اظهار داشت: هم اکنون قراردادهای موقت ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد می‌کند و کارگر را دچار استرس و اضطراب می‌کند، امیدواریم در دولت بعدی این مسئله نیز پیگیری شود.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم وضع قوانین مناسب برای کارگران و توجه به مسئله سه جانبه گرایی است که از حالت شعار خارج شده و به عمل در بیاید تا شاهد مشارکت کارگران نیز باشیم.

عباسی ضمن اشاره به اینکه می‌توان در عرصه‌های بین المللی نیز حرفی برای زدن داشت، گفت: در این زمینه می‌توان تفکرات جامعه کارگری را نیز به خارج از کشور منتقل کنیم و با وضع قوانین مناسب و مطلوب کار در عرصه‌های بین المللی را رونق ببخشیم.

