ملت ایران با انگشتی جوهری جهانی را انگشت به دهان کرد/ دیگر نوبت منتخبان است

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان همیشه سبز گیلان همگام با دیگر مردمان این سرزمین با مشارکت بیش از 80 درصدی نقش تاثیرگذاری را در خلق حماسه سیاسی ایفا کردند.

بنابراین "پیروز انتخابات ریاست جمهوری" باید قدر این مردم را بداند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را رفع کند چرا که این مردم لایق بهترین‌ها هستند.

رئيس ستاد انتخابات گيلان در این باره می گوید: از یک ميليون و717هزار و639 واجد شرايط راي دادن در استان یک ميليون و 401 هزار و836 نفر در شعب اخذ راي رياست جمهوري حضور يافتند كه اين تعداد 81.61 درصد واجدان شرايط است.

محمد اكبرزاده افزود: در بیست و چهارم خرداد ماه امسال شهرستان سياهكل، املش، رودبار و رضوانشهر به ترتيب بيشترين ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري را داشتند.

وی همچنین یادآورشد: انتخابات رياست جمهوری در گيلان در دو هزار و 88 شعبه اخذ راي برگزار شد.

با این وصف حماسه آفرینی از خصایص بارز ملت ایران است و در جمعه حماسی امسال چه خوب حماسه بزرگ سیاسی آفریده شد.

حضور چشمگير مردم پاي صندوق هاي راي نشانه تبعيت محض از فرامين رهبري بود

حضور چشمگير مردم بصير، ولايي و انقلابي ایران پاي صندوق هاي راي يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشان از بصيرت، هوشياري و تبعيت محض از فرامين و منويات مقام معظم رهبري دارد.

در مقطعي كه دشمنان قسم خورده انقلاب از هيچ تلاشي براي ناكام جلوه دادن انتخابات و حضور شكوهمند مردم در اين عرصه فرو گذار نمي كنند و با حنجره هاي بي اعتقادي و بي تقوايي سعي در وارونه جلوه دادن حقايق دارند، مردم ولايي و مهربان و فرهيخته استان گیلان همراه با مردم ديگر نقاط ايران اسلامي با حضور مثال زدني خويش در شعبه هاي اخذ راي، پاسخي دندان شكن به ياوه گويان جهاني و ايادي آنان دادند.

ملت ایران غيرت و اقتدار خويش را به رخ جهانيان کشيد

فرماندار بندر انزلی در این زمینه گفت: مردم هميشه در صحنه ایران بار ديگر با حضور حماسی خود در انتخابات علاوه‌بر به نمایش گذاشتن حماسه سياسی واقعی در صحنه داخلی و خارجی، غيرت و اقتدار خويش را به رخ جهانيان کشيدند.

سعادتمند داوودی افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در صحنه انتخابات نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و عزت، سربلندی و شکوه را بر تارک ميهن اسلامي‌ حک کرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از مردم شهرستان انزلی به جهت حضور در پای صندوق های رای از تمامی دست اندرکاران امر برپايی انتخابات اعم از نيروهای انتظامی، اجرايی، نظارت، بازرسی، شعبه ويژه رسيدگی به تخلفات و غیره نیز تشکر کرد.

بدون شک حضور حماسی، خیره کننده و بسیار گسترده مردم عزیز، با بصیرت و دشمن شکن تمامی آحاد مردم در پای صندوق های رای سیلی محکمی بر صورت یاوه‌گویان و دشمنان نظام و انقلاب وارد کرد.

این ملت همچنان بر سر پیمان خود با رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان والامقام همچون کوه محکم و استوار ایستاده‌اند و با اطاعت و فرمانبری از رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مسیر اعتلای ایران اسلامی و ایستادگی در مقابل دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

امام جمعه شهرستان آستارا ضمن قدردانی از مردم به جهت خلق حماسه ای دیگر گفت: به یقین این حضور پرشور بار دیگر وحدت، وفاق و انسجام اسلامی را در جای جای مهین اسلامی به نمایش گذاشت و موجب اقتدار نظام اسلامی شد.

نقش آفرینی پر شور مردم در این آزمون سیلی محكمی بر صورت دشمنان بود

حجت الاسلام کاظم حافظ نیا افزود: نقش آفرینی پر شور مردم همیشه در صحنه ایران در این آزمون، سیلی محكمی به صورت دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

وی تصریح کرد: سلام و درود بر ملت غيور و حماسه آفرين که با تمام توان در تلاش است از آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دفاع و هرگز به دشمنان اجازه نداده است تا به اراده پولادين آنها در پيمودن مسير حق و حقيقت کوچک ترين خدشه اي وارد کند.

امام جمعه شهرستان آستارا یادآورشد: ملت ولایتمدار و شهید پرور ایران اسلامی با حفظ وحدت و يکپارچگي خود همواره نقشه هاي شوم دشمنان را يکي پس از ديگري نقش بر آب ساخته و همیشه سربلند بوده است.

آفرين بر مردمي که با آگاهي و هوشياري با حضور پرشور و شعور در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا پاسخ قاطع و محکمي به همه ياوه گويان داد و استيصال و خشم استکبار را به ارمغان آورد.

استاندار گیلان نیز در این رابطه گفت: حضور مردم در اين دور از انتخابات بر خلاف انتظار دشمنان و توطئه ‌هاي آنان پرشور بوده و دشمنان اسلام را نااميد و دوستان نظام را شاد كرده است.

ملت ایران همراه در صحنه دفاع از نظام و ولایت آماده اند

کیهان هاشم نیا با اشاره به مشاركت بالاي گيلاني ها در اين دوره از انتخابات تصريح كرد: حماسه عظیم 24 خرداد ماه نشان داد که مردم بیدار و هوشیار ایران اسلامی با هوشمندی و بصیرت مثال زدنی خود همواره پا در رکاب در صحنه دفاع از نظام و آرمان های الهی آن حضور داشته و اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت شان را نخواهند داد.

وي در ادامه با قدرداني از مردم براي خلق حماسه سياسي مورد نظر مقام معظم رهبري اظهار داشت: خداوند را باید به جهت داشتن چنين مردم فهيم و بابصيرتي كه در همه مقاطع حساس حضوري بي دريغ در حمايت از نظام دارند، شاكر بود.

به هر حال با توجه به همه توطئه های متنوع و مسموم دشمنان به لطف پروردگار متعال و همت همه مردم غيور ايران اسلامي در اجراي منويات رهبر حکيم و فرزانه انقلاب "حماسه ای سياسي " در کشور به وقوع پيوست و برگ زرين ديگري از افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رقم خورد.