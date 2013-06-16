به گزاش خبرگزاری مهر، ناصر فیض مدیر دفتر طنز حوزه هنری با اشاره به برگزاری نشست در حلقه رندان در روز یكشنبه 26 خرداد در حوزه هنری گفت: این برنامه با حضور شاعران و نویسندگان طنزپرداز كشورمان در تالار اندیشه حوزه هنری ساعت 17 برگزار میشود.
وی با اشاره به موضوع آثاری كه در این برنامه قرائت میشود، گفت: تاكید ما روی موضوعاتی همچون خانواده است و البته شاعران و نویسندگان و طنزپردازان میتوانند اشعار خود را با موضوعات دیگر و متنوع بخوانند چنانچه مشاهده شد در چند جلسه گذشته این برنامه آثار سیاسی نمود بیشتری در بین دیگر آثار داشت.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد: در برنامه امروز «در حلقه رندان» به دلیل فضای انتخاباتی كه بر كشور حاكم است طنزپردازان عموما اشعار سیاسی خود را میخوانند.
فیض با بیان این كه برای كنترل زمان شعرخوانی ها و نظم جلسه آثار و طنزپردازان حاضر بررسی میشوند، گفت: همچنین اگر اثری تكراری باشد یا توهین به لهجهها، قومیتها و مذاهب مختلف باشد اجازه خواندن پیدا نمی كند. به هر قیمتی نمی خواهیم مخاطبانمان بخندند، ما در كشوری زندگی میكنیم كه اخلاق، آداب و رسوم و اعتقادات دینی و باورهای قومی ارزش و اهمیت دارد و خط قرمز محسوب میشود و نه خودمان توهین میكنیم و نه اجازه میدهیم كسی به این موضوعات توهین كند.
وی افزود: انتقاد در برنامه در حلقه رندان آزاد است؛ در صورتی كه انتقاد هنرمندانه باشد؛ چرا كه هنرمند به خود اجازه نمیدهد توهین كند یا غیر اصولی حرف بزند.
او گفت: دعوت از هنرمندان و طنزپردازان مطرح كشور از شهرستانهای دیگر همچنان در برنامههای درحلقه رندان وجود دارد و تنها گاهی با وقفه مواجه میشود.
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