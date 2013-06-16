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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

"ریو فردیناند" از دلایل خداحافظی خود پرده برداشت

"ریو فردیناند" از دلایل خداحافظی خود پرده برداشت

مدافع تیم فوتبال منچستریونایتد از دلایل کناره‌گیری از تیم ملی انگلستان پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه "روی هاجسون" مدافع تیم من یونایتد را به تیم ملی دعوت کرد "ریو فردیناند" درخواست سرمربی تیم فوتبال انگلستان را نپذیرفت. وی در تازه ترین مصاحبه خود با سان از دلایل این کار خود پرده برداشته است.

فردیناند 34 ساله گفت: نمی‌توانستم سلامتی‌ام را فدای چند بازی بیشتر برای تیم ملی انگلستان کنم. این بی‌انصافی در حق منچستریونایتد است و یک ضرر به تیم من یونایتد و تیم ملی انگلستان خواهد بود. من همیشه یک بازیکن تیمی بوده‌ام.

فردیناند در خصوص خداحافظی آلکس فرگوسن هم گفت: کناره گیری فرگوسن از فوتبال مرا به فکر واداشت: آیا زمان رفتن من هم فرا رسیده است؟

کد مطلب 2077581

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