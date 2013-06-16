هزینه صادرات فرآورده نفتی 2 برابر شد/ دلایل توقف صادرات کانتینری نفت ایران

سیدحمید حسینی در گفتگو با مهر درباره دلایل توقف صادرات کانتینری فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: با تعطیل شدن خطوط کشتیرانی شرکتهای چینی و کره جنوبی، در حال حاضر تنها گزینه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در قالب محموله‌های کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی است.



این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در شرایط فعلی انواع روغن‌های صنعتی، گریس، پارافین، قیر و برخی از محصولات پتروشیمی جامد همچون اوره از طریق کانتینر به بازارهای جهانی صادر می شود، تصریح کرد: با توقف فعالیت خطوط کشتیرانی خارجی عملا هزینه های انتقال و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.



حسینی با یادآوری اینکه افزایش هزینه های صادرات و طولانی شدن پروسه صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلاتی راب ریا صادرکنندگان بخش خصوصی به وجود آورده است، بیان کرد: بر این اساس هزینه صادرات هر تن فرآورده نفتی با افزایشی دو برابری برای مقاصدی همچون چین و جنوب شرق آسیا به 20 دلار افزایش یافته است.



وی با بیان اینکه بخش خصوصی تدابیری را به منظور حل این معظل جدید در دستور کار قرار داده است، اظهارداشت: از این رو صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی با ایجاد کنسرسیومی مسئولیت انتقال فرآورده های نفتی از کل کشور به پایانه بندرعباس را عملیاتی کرده است.



حسینی با تاکید بر اینکه هم اکنون محموله های نفتی از بندرعباس به برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتقل و سپس به بازارهای هدف ارسال می شود، افزود: درحال حاضر ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکنندگان فراورده های نفتی جامد و در قالب محموله های کانتینری است.



این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه به طور متوسط سالانه حدود دو میلیارد دلار انواع قیر، روغن های صنعتی، گریس، پارافین و محصولات نفتی مشابه توسط ایران به بازارهای چهار گوشه جهان صادر می شود، گفت: با توجه به این حجم صادرات فرآورده نفتی در قالب محموله‌های کانتینری، به منظور راه اندازی یک کشتیرانی حمل فرآورده نفتی با مشارکت مستقیم بخش خصوصی برنامه ریزی انجام شده است.



وی در پایان با اشاره به اینکه بر خلاف نفت خام، قیمت فرآورده های ویژه نفتی توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شودف خاطرنشان کرد: بر این اساس نگرانی درباره قیمت و یا صادرات به بازارهای سنتی وجود ندارد.



به گزارش مهر، از اواسط خرداد ماه سالجاری هم صادرات کانتینری فرآورده‌های نفتی توسط خطوط کشتیرانی چینی و کره جنوبی متوقف شده است، هم اکنون تمامی محموله‌های فرآورده‌های نفتی برای حمل کانتینری به بندرعباس ارسال می‌شود.

در شرایط فعلی به طور متوسط سالانه 1.5 میلیون تن قیر به ارزش یک میلیارد دلار، 400 هزار تن انواع روغن های صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار، 200 تا 400 هزار تن پارافین و گریس به ارزش 500 تا 600 میلیون دلار و سه تا 5 میلیارد دلار محصولات خشک پتروشیمی توسط ایران در قالب محموله‌های کانتینری به بازارهای جهانی صادر می شود.