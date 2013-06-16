برگزاری دوره ارتقای داوری بسکتبال در قم

محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارتقاء دانش نیروی انسانی فعال در بسکتبال مردان و بانوان قم در کنار تلاش هایی که برای استعدادیابی و آماده سازی تیم های رده های سنی مختلف بسکتبال قم انجام می دهیم، در این هیئت از اولویت های مهم به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی کمیته آموزش فدراسیون بسکتبال برای برگزاری دوره ارتقاء داوری درجه سه به دو در مناطق هشت گانه کشور، ابراز داشت: دوره های ارتقاء داوری بسکتبال از درجه سه به دو ویژه مناطق هشت گانه از بیست و هشتم خرداد ماه به مدت سه روز در سه استان همدان، مازندران و آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت بسکتبال استان قم اضافه کرد: دوره ارتقاء داوری درجه سه به دو در مناطق سه و چهار کشور با حضور داورانی از استان های مازندران، خراسان رضوی، گلستان، قزوین، گیلان و سمنان به میزبانی استان مازندران و در شهرستان بابل برگزار خواهد شد.

وی یاد آور شد: میزبانی داوران شرکت کننده در دوره داوری مناطق شش و هفت با حضور داورانی از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و لرستان به میزبانی استان آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه برگزار می شود.

نادری خاطرنشان کرد: داورانی که قرار است به نمایندگی از هیئت بسکتبال استان قم در دوره داوری درجه سه به دو حضور یابند، روزهای بیست و هشتم تا سی و یکم خرداد ماه راهی استان همدان خواهند شد تا در این دوره شرکت کنند.

وی ابراز کرد: داوران قمی مایل به شرکت در دوره داوری مناطق پنج و هشت کشور در کنار داوری از استان های یزد، فارس، اصفهان، مرکزی، چهارمحال وبختیاری، همدان و خوزستان به میزبانی استان همدان در شهرستان اسدآباد در این دوره حضور خواهند یافت.

دبیر هیئت بسکتبال استان قم در ادامه همچنین به شرایط حضور متقاضیان دوره ارتقای داوری اشاره کرد و عنوان داشت: از زمان صدور کارت درجه سه شرکت کنندگان در کلاس ارتقاء درجه سه به دو باید دقیقا دو سال گذشته باشد.

وی اظهار داشت: حداکثر سن شرکت کنندگان باید 35 سال تمام باشد و داورانی که قرار است در این دوره داوری شرکت کنند باید آشنایی کامل به زبان انگلیسی داشته باشند و همراه با خود دو قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، فتوکپی آخرین کارت داوری و معرفی نامه هیئت بسکتبال استان مربوطه را به اضافه لباس ورزشی به منظور انجام تست آمادگی جسمانی و قضاوت داشته باشند.

