تولید 380 هزار تن شیر صنعتی در البرز/ تولیدات مازاد بر نیاز استان است

تورج صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان البرز با استفاده از ظرفیت های دامداری و کشاورزی خود در برخی از تولیدات رتبه های اول یا دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: برای امسال پیش بینی تولید 380 هزار تن شیر صنعتی را داریم که از این مقدار 136 هزار تن مازاد تولید داریم تمامی تولیدات استان به مصرف شهروندان استان می رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: تمامی دامداری های استان هویت بخشی شده و دارای شناسنامه هستند و تمامی آزمایش های ضروری برای سلامت شیر به صورت ماهیانه در آزمایشگاه های مجهز انجام می شود.

تولید 69 هزار تن تخم مرغ مازاد بر نیاز

صارمی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت استان 31 هزار و 500 تن تولید گوشت برای امسال پیش بینی می شود، اظهار داشت: 34 هزار و 800 تن گوشت مرغ و 94 هزار و 700 تن نیز تولید تخم مرغ خواهیم داشت.

وی افزود: از میزان تولید تخم مرغ پیش بینی شده برای امسال 69 هزار تن آن مازاد تولید است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به توسعه استخرهای های مکانیزه و دو منظوره کشاورزی گفت: برای امسال با توجه به ظرفیت های تولید دو هزار تن ماهی سرآبی را پیش بینی کرده ایم که بیشتر این تولیدات از محل استخرهای دو منظوره خواهد بود.

صارمی در پایان اعلام کرد: میزان مصرف روزانه گوشت مرغ در استان 150 تن است که فقط 50 تن آن در استان تولید می شود و خوشبختانه در بقیه محصولات مازاد تولید داریم.