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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

صادقی اصل:

مردم مراغه اعضای جدید شورای شهر خود را شناختند

مردم مراغه اعضای جدید شورای شهر خود را شناختند

تبریز – خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه مراغه از مشخص شدن اعضای جدید شورای این شهر پس از اتمام شمارش آرا خبر داد.

منصور صادقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : مرتضی باستانی، علی عباسی، فریبا ولی پور، سیدجواد عطار موسوی، فریبا عباسی (کیمیا)، یحیی غلامی مردق، قادر جویا، رقیه رستمی، ارسلان محمدی آغاجری، بهمن حسین نژاد، محمد اکرمی، پس از اتمام شمارش آرا، به چهارمین دور شورای اسلامی مراغه راه یافتند.

وی ادامه داد: حسین شیری، هوشنگ نصیری، علی داداش پور، ناظم عزیزی و لیلا مصری نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی  این شهر انتخاب شدند.

صادقی اصل در خصوص اعضای انتخابی شورای اسلامی خراجو از توابع این شهرستان نیز گفت : جمال الدین اسعدی، بهروز پاشایی، جواد اروجی خراجو ، سجاد جلالی و حامد امامی خراجو از افرادی بودند که به شورای این شهر راه یافتند.

وی افزود: همچنین رحیم اسکندر و جعفر عزت شعار نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای این شهر انتخاب شدند.

فرماندار مراغه ادامه داد: 224 نفر در روستاهای بخش مرکزی و 175 نفر در روستاهای بخش سراجو به عنوان شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان انتخاب شدند.

وی با تشکر از حضور گسترده مردم این شهر در انتخابت 24 خرداد گفت: مردم این شهر همانند سال های گذشته حضور گسترده ای در این انتخابات داشته و توانستند حماسه جدیدی به نام خود به ثبت برسانند.

کد مطلب 2077691

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