رئیس هیئت شطرنج کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان کردستان "سید جمال ساعدی" با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس هیئت شطرنج استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات با تنها نامزد برگزار شد و سید جمال ساعدی با کسب اكثر آرا ماخوذه و برای مدت چهار سال آینده سکان هدایت هئیت شطرنج استان کردستان را بر عهده دارد.

رئیس جدید هئیت شطرنج استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهارسال پیش رو پرداخت و گفت: ارتقاء کمی و کیفی شطرنج در استان و استفاده از تجربیات پیشکسوتان یکی از اولویت های کاری این هئیت است.

سید جمال ساعدی اظهار داشت: توجه به هیئت های شهرستانی، برگزاری مسابقات در شهرستان های مستعد، گسترش سخت افزاری و نرم افزاری در هئیت، توجه به نیروی انسانی که در سنین پایین آموزش دیده اند و ارتقاء سطح علمی و فنی مربیان و داوران این رشته ورزشی از جمله برنامه های هئیت است.

توجه به ظرفیت های شطرنج در کردستان ضروری است

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان نيز در اين جلسه گفت: توجه به ظرفت های شطرنج برای ارتقاء این رشته ورزشی در کردستان ضروری است.

مهران تیشه گران اظهار داشت: خوشبختانه شطرنج استان از ظرفیت ها و استعدادهای خوبی برخوردار است و باید از این ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در رده های سنی مختلف بانوان و آقایان افتخارات ویژه ای را کسب کرده ایم، افزود: انتظار می رود با سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این حوزه بسترهای توسعه در این رشته ورزشی را فراهم کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان با توجه به این که کردستان استانی شطرنجی است، بیان کرد: انتظار می رود که حمایت های فدراسیون افزایش پیدا کند و زمینه برای ترویج و توسعه این رشته ورزشی در استان فراهم شود.

تیشه گران یادآور شد: هئیت های شهرستانی بازوان توانمند فدراسیون هستند و استان های برخوردار می تواند با درخشش در عرصه ها ملی و بین المللی در ارتقاء سطح کمی و کیفی فدراسیون موثر باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر هئیت استان در جایگاه مناسبی قرار دارد و انتظار می رود هئیت جدید با برنامه ریزی مناسب بتواند در گسترش و ارتقاء شطرنج کردستان گام های موثری را بردارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: کردستان به لحاظ سخت افزاری، نیروی انسانی و تجربه در شطرنج در عرصه های ملی و بین المللی عناوین مناسبی را کسب کرده است و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.