اعضای شورای اسلامی ملکان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شیرین زاده ظهر امروز یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: بالاخره پس از شمارش دقیق آرا در شهرستان ملکان ، ترکیب اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهرستان ملکان مشخص شد.

وی افزود: از بین نامزدهای شورای اسلامی شهرستان ملکان، سیاوش صالحی ، رقیه رحمتی ، غلامرضا فرخی ، جواد شیرمحمدزاده ، رحمان سرمستی ، ابراهیم رزقی و فرهاد نریمانپور به عنوان اعضای اصلی شورای این شهر انتخاب شدند.

شیرین زاده ابراز داشت: رحمان اکبر زاده و مالک جنانی نیز به عنوان اعضای علی البدل این شهر انتخاب شدند.

در دوره های قبل ، تعداد اعضای شورای اسلامی این شهرستان ، پنج نفر بودند که در این دوره به هفت نفر افزایش یافته است.