رحمت امینی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره ویژگی‌ها و معیارهایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم باید داشته باشد به خبرنگار مهر گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیاق عنوانی که دارد حتما باید فردی فرهنگی باشد. اگر هنرمند باشد چه بهتر اگر نه، باید به حوزه‌های فرهنگ و هنر اشراف کامل داشته باشد.

لزوم با تعامل با سایر نهادها

وی عنوان کرد: فرهنگ و هنر یکی از اساسی ترین رابطه‌های اجتماعی ما را می‌سازد که این امر فرهنگ عامه و فرهنگ رسمی کشور را نیز در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که وزیر ارشاد باید داشته باشد تعامل با سایر نهادها است که در دوره های گذشته کمتر دیده شده است.

به گفته وی، متاسفانه در سال‌های قبل تعامل با نهادهایی مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در تئاتر به وجود نیامده است در حالی که این اتفاق امری ضروری به نظر می رسد.

امینی ادامه داد: یکی دیگر از معیارهایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مد نظر قرار دهد احترام و تحت پوشش قرار دادن همه اندیشه‌ها و تفکرات است. البته همه ما می‌دانیم که هنرمندان ما معیارها را می‌شناسند و همگی در راستای نظام جمهوری اسلامی حرکت می کنند بنابراین وزیر ارشاد باید نگاه جانبدارانه‌ نسبت به هنرمندان و اهالی فرهنگ داشته باشد و حامی آنها باشد.

انتخاب مدیران استانی هم باید با دقت باشد

این استاد دانشگاه درباره معیارهای دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: یکی دیگر از نکات مورد توجه این است که وزیر ارشاد باید به همه جغرافیای کشور توجه داشته باشد چون ما جغرافیای گسترده‌ای داریم و تنوع فرهنگی بسیار وسیعی نیز در این جغرافیا وجود دارد بنابراین در نظر گرفتن این مسئله نیازمند ظرافت‌هایی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی است. یکی دیگر از نکاتی که در اولویت قرار دارد دقت نظر در انتخاب مدیران فرهنگی است. همچنین مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها نیز باید از میان افراد متخصص انتخاب شوند.

این مدیر فرهنگی در پایان تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته فرهنگ و هنر ما به خاطر نوع نگاه مدیران ضربه‌های فراوانی خورده است بنابراین وزیر انتخابی با انتخاب تیمی شایسته و متخصص باید در انتخاب مدیران شایسته دقت نظر داشته باشد. همچنین پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای و تلاش برای اینکه فرهنگ و هنر از سطوح پایین به سطوح بالای فرهنگی ارتقا یاید نیز باید مد نظر قرار گیرد. امیدوارم در نهایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگرشی تازه نیازهای امروز جامعه فرهنگ و هنر را بشناسد و انتخاب‌هایی شایسته در پست های مهم مدیریتی داشته باشد.