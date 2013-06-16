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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

تازه ترین اخبار امنیتی عراق/

آمار تلفات انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف/17 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند

آمار تلفات انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف/17 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند

مناطق مختلف عراق امروز شاهد انفجارهای خونینی بوده است که تاکنون 17 کشته و 35 زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مناطق مختلف عراق امروز شاهد انفجارهای مختلفی بوده است. یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در منطقه المحمودیه در جنوب بغداد منفجر شد که بر اثر آن دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.

المیادین نیز گزارش داد که یک بمب گشتی نیروهای ارتش عراق در منطقه الشرقاط در شمال تکریت را هدف قرار داد. در این انفجار دو سرباز عراقی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. همچنین تلفات انفجار در بازار میوه و تره بار در شمال نجف به سه کشته و هفت زخمی افزایش یافت.

از شمال تکریت نیز خبر می رسد که یک بمب در محل امتحان دانشجویان خنثی شد.

اسکای نیوز عربی نیز اعلام کرد که تلفات دو انفجار پی در پی در شهر ناصریه که به وسیله خودروهای بمبگذاری شده رخ داد به 10 کشته و 20 زخمی افزایش یافت.

کد مطلب 2077736

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