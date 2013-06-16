آمار تلفات انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف/17 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مناطق مختلف عراق امروز شاهد انفجارهای مختلفی بوده است. یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در منطقه المحمودیه در جنوب بغداد منفجر شد که بر اثر آن دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.

المیادین نیز گزارش داد که یک بمب گشتی نیروهای ارتش عراق در منطقه الشرقاط در شمال تکریت را هدف قرار داد. در این انفجار دو سرباز عراقی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. همچنین تلفات انفجار در بازار میوه و تره بار در شمال نجف به سه کشته و هفت زخمی افزایش یافت.

از شمال تکریت نیز خبر می رسد که یک بمب در محل امتحان دانشجویان خنثی شد.

اسکای نیوز عربی نیز اعلام کرد که تلفات دو انفجار پی در پی در شهر ناصریه که به وسیله خودروهای بمبگذاری شده رخ داد به 10 کشته و 20 زخمی افزایش یافت.