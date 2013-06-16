جلسه شورای شهر تهران دوم تیر تشکیل می شود/ بررسی نرخ قبور بعد از تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرده بود که امروز نخستین جلسه شورای شهر تهران بعد از انتخابات برگزار می شود اما امروز شورایی ها جلسه ای تشکیل نداده و روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد: پانصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دوم تیر ماه برگزار می شود.

در اولین جلسه بعد از انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، شورای شهر تهران بررسی طرح "الزام شهرداری تهران جهت شناسایی و تملک خانه های خانواده های دارای چهار شهید به بالا و تبدیل آن به خانه شهداء " را در دستور کار خود دارد.

همچنین در این جلسه لایحه "تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا" بررسی می شود.

از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران در این جلسه مستمع گزارشهای "حسابرسی از سازمان رفاه و اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای سال منتهی به 89" خواهند بود.