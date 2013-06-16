يك خراساني سريعترين دونده ايران لقب گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا خوش باطن با اشاره به برگزاري رقابت هاي بين المللي جام كازانف در آلماتي قزاقستان، اظهار كرد: حسن تفتيان نماينده خراساني تيم ملي ايران در اين رقابت ها ديروز 25 خردادماه در ماده دوي 100 متر توانست با ثبت ركورد 10 ثانيه و 21 صدم ثانيه علاوه بر ارتقای ركورد ايران به مقام نخست اين مسابقات در اين ماده دست يابد و سهميه حضور در مسابقات جهاني 2013 روسيه كه 19 تا 27 مردادماه امسال در مسكو برگزار مي شود را با كسب ورودي B اين رقابت ها بدست آورد.

دبير هيئت دو و ميداني خراسان رضوي با بيان اينكه سال گذشته ركورد ايران در ماده دوی 100 متر در همين مسابقات با 10 ثانيه و 24 صدم ثانيه در اختيار رضا قاسمي ديگر نماينده كشور در رقابت هاي امسال بود، افزود: اين دونده نيز ديروز فينال ماده دوی 100 متر مسابقات جام كازانف را با 10 ثانيه و 25 صدم ثانيه طي كرد و پس از تفتيان در مكان دوم قرار گرفت.

خوش باطن بيان كرد: حسن تفتيان امروز 26 خردادماه در مسابقات ماده دوي 200 متر با پشت سر گذاشتن مرحله گروهي به جمع 8 نفر فينال اين ماده راه يافت كه اميدواريم در اين مسابقه نيز موفق باشد.