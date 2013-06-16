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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

خوش باطن:

يك خراساني سريعترين دونده ايران لقب گرفت

يك خراساني سريعترين دونده ايران لقب گرفت

مشهد - خبرگزاري مهر: دبير هيئت دو و ميداني خراسان رضوي گفت: ملي پوش خراساني حاضر در رقابت هاي بين المللي كازانف قزاقستان، سريعترين دونده ايران لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا خوش باطن با اشاره به برگزاري رقابت هاي بين المللي جام كازانف در آلماتي قزاقستان، اظهار كرد: حسن تفتيان نماينده خراساني تيم ملي ايران در اين رقابت ها ديروز 25 خردادماه در ماده دوي 100 متر توانست با ثبت ركورد 10 ثانيه و 21 صدم ثانيه علاوه بر ارتقای ركورد ايران به مقام نخست اين مسابقات در اين ماده دست يابد و سهميه حضور در مسابقات جهاني 2013 روسيه كه 19 تا 27 مردادماه امسال در مسكو برگزار مي شود را با كسب ورودي B اين رقابت ها بدست آورد.

دبير هيئت دو و ميداني خراسان رضوي با بيان اينكه سال گذشته ركورد ايران در ماده دوی 100 متر در همين مسابقات با 10 ثانيه و 24 صدم ثانيه در اختيار رضا قاسمي ديگر نماينده كشور در رقابت هاي امسال بود، افزود: اين دونده نيز ديروز فينال ماده دوی 100 متر مسابقات جام كازانف را با 10 ثانيه و 25 صدم ثانيه طي كرد و پس از تفتيان در مكان دوم قرار گرفت.

خوش باطن بيان كرد: حسن تفتيان امروز 26 خردادماه در مسابقات ماده دوي 200 متر با پشت سر گذاشتن مرحله گروهي به جمع 8 نفر فينال اين ماده راه يافت كه اميدواريم در اين مسابقه نيز موفق باشد.

 

کد مطلب 2077777

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