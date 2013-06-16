رئيس جدید اداره کتابخانه های عمومی تربت جام معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امير الله شمقدري، مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در حاشیه مراسم معارفه رئيس جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام از شروع به کار برنامه هاي عمرانی بر روی زمین 2500 متر مربعی برای احداث کتابخانه عمومی مجهز در بهترین نقطه این شهرستان خبر داد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مطالعه استان و شهرستان تربت جام، بيان کرد: این شهرستان باید نسبت به رشد میزان مطالعه مفید از بعد سخت افزاری و نرم افزاری اقدامات لازم را انجام دهد.

گفتنی است در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام از زحمات نظری، رئيس سابق اداره کتابخانه های شهرستان تربت جام تقدیر و تشکر شد و یاسر سیاوشی جامی به عنوان رئيس جدید اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان معرفی شد.