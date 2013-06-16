اراضی کشاورزی لاریجان از هجوم حشرات موذی پاکسازی شد

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه همه ساله در فصل بهار مزارع و باغهاي منطقه لاريجان مورد هجوم وسيع ملخ ها قرارمی گیرند و باعث بروز خسارتهای سنگینی به کشاورزان منطقه می شوند.

وی تصریح کرد: با اقدامات به موقع مديريت جهاد کشاورزي شهرستان و مراکز زیرپوشش این مدیریت دربخش لاریجان و سمپاشي هاي گسترده در مزارع و باغات از هجوم ملخ ها جلوگيري شد.

امینی، سطح زیرکشت اراضی کشاورزی در بخش کوهستانی لاریجان را بیش از شش هزار و 800 هکتار اعلام کرد و یادآورشد: از این میزان حدود پنج هزار اراضی باغی درختان سیاه ریشه و سه هزار و213 هکتار اراضی زراعی است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل، از اقدام این مدیریت برای مقابله با هجوم ملخ های خسارت زا در سطح حدود 650 هکتار از اراضی کشاورزی بخش کوهستانی لاریجان این شهرستان خبر داد.

امینی گفت: این اقدام در مدت حدود دو ماه و با بکارگيري چهار اکيپ مجهز با تجهيزات و انواع سموم انجام شد.

وی افزود: در سالجاري حدود هزار و 700 هکتار از مراتع، باغات و زمين هاي کشاورزي بخش کوهستاني لاريجان آمل که کانون اصلی هجوم ملخ های خسارت زا است، شناسایی و تاکنون حدود 650 هکتار از منطقه آلوده در این بخش با سموم شیمیایی مقابله شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل ادامه داد: کارشناسان حوزه کشاورزی در بخش لاریجان آمل در پی خسارتهای به وجود آمده ناشی از هجوم ملخ ها به اراضی کشاورزی این بخش در سالهای گذشته، امسال به منظور پیشگیری از خسارتهای احتمالی، اقدام به شناسایی مناطق آسیب پذیر کردند.

