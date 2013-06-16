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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

داودی خبر داد:

اعضای راه یافته به شورای شهر بروجرد اعلام شدند

اعضای راه یافته به شورای شهر بروجرد اعلام شدند

بروجرد - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات شهرستان بروجرد اسامی اعضای راه یافته به شورای شهر بروجرد را اعلام کرد.

بیژن داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری موسی نیكوكار، محسن روحبخشان، ناصر مرادی، شیخ احمد گودرزی و محمد رضا معظمی گودرزی، منا شمسه، فرزانه كردی، منوچهر درویش بیابانی، احسان مهاجر شجاعی و عزیز شمسیان فرد، حسن كره رودی، عباس شمس الدینی و پروین صادق نژاد به عنوان اعضای اصلی شورای شهر بروجرد انتخاب شدند.

وی یادآور شد: همچنین اشرف چگنی، مجتبی مقدسی، روح الله نظرپور، ناصر معظمی گودرزی، محمود مقدسی و اصغر دالوند به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر بروجرد انتخاب شدند.

کد مطلب 2077882

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