لزوم همگرایی همه سلایق سیاسی و اجتماعی با دولت تدبیر و امید

حجت الاسلام سید جلال رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فضای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: فضای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران فضای رفاقت و دوستی است.



وی ادامه داد: دولت حجت الاسلام جناب آقای روحانی دولت تدبیر وامید و اعتدال است و امیدواریم هم کسانی که به ایشان رای دادند و هم کسانی که به ایشان رای ندادند همه در یک همگرایی و تعامل و وحدت کنار عمود خیمه ولایت بتوانند گام های مثبت و موثری بردارند.



رضوی ضمن ابراز امید از رفع مشکلات کنونی کشور به خصوص مشکل معیشتی گفت: امید است تا همه سلایق بتوانند در کنار هم برنامه های مدونی داشته باشند که سرلوحه آن همکاری با دولت منتخب مردمی است.



عضوهیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم تاکید کرد: همانطور که امام راحل (ره) فرمودند و رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند میزان رای ملت است، امروز که مهرتعاون و وحدت و قانون بر انتخابات زده شد و دوست و دشمن به یکپارچگی و هوشمندی ملت آگاه شدند لازم است این همت بلند انسان هایی که از همت و باکری روحیه گرفتند و همچون چمران و جهان آرا برای ایران عزیز حماسه آفریدند فراموش نکنیم.



رضوی افزود: همان طور که در 24 خرداد تبسم پیروزی بر گونه ملت نشست، امیدواریم که این شادی و همدلی میان مسئولان نیز ایجاد شود.



وی اضافه کرد: حماسه سیاسی ابتکار مقام معظم رهبری بود و نشان دهند تدبیر ایشان است، امیدواریم که دعای خیر امام عصر (عج) شامل حال ملت ایران و مسئولان باشد.

