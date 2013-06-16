افزایش 4 برابری تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود محمدیان صبح امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت:در طول 35 سال گذشته میزان تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

وی افزود: راهبرد اصلي سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقی ، پا به پای دیگر سازمان های ذیربط ، حفظ روحيه جهادي و توسعه کشاورزي با استفاده از فناوري روز دنیا است.

محمدیان گفت: افزایش تولیدات این سازمان در 35 سال گذشته در آذربایجان شرقی حاکی از تلاش مضاعف توليدکنندگان و بهره برداران و مديران و کارشناسان در سال های اخیر است.

وی در همین راستا ابراز داشت: با توجه به بالا بودن میزان تولیدات در بخش کشاورزی ، میزان قابل توجهی از تولیدات استان به کشورهای دیگر صادر شده است.

محمدیان ضمن تاکید مجدد بر اهمیت افزایش تولیدات و افزایش صادرات گفت: در دو ماهه نخست سالجاری توانستیم رکورد صادرات محصولات کشاورزی را در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته بشکنیم.

وی با بیان اینکه ، آذربایجان شرقی ، سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی گفت: آذربایجان شرقی ، در تولید محصولات زردآلو ، پیاز، یونجه، شیر، مرغ و تخم مرغ گرفته تا سيب، انگور ، گوشت قرمز ، عسل رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان درپایان سخنان خود از تخصیص تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران بخش صنایع تبدیلی و بسته بندی استان خبر داده و افزود: این سازمان برای حمایت از سرمایه گذارانی که برای صنایع فرآوری محصولات کشاورزی اقدام کنند تسهیلات ویژه ای قائل است و این تسهیلات را به صورت تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می دهد.