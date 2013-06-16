اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده و مردم با حضور باشکوه در پای صندوق رای حماسه سیاسی را محقق ساختند.
وی اضافه کرد: مردم عسلویه حماسهای بینظیر خلق کردند و در شهرها و روستاها حضوری باشکوه داشتند. انتخابات در عسلویه در کمال آرامش و با نظم خاصی برگزار شد و هیچ مشکلی نداشتیم.
فرماندار عسلویه یادآور شد: با توجه به وجود شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمیدر شهرستان عسلویه، اماکن لازم برای حضور کارکنان این شرکتها در انتخابات نیز فراهم شد.
وی با اعلام نتایج انتخابات شورای شهر عسلویه، بیان داشت: در شهر عسلویه و در انتخابات شوراها دو هزار و 289 رای ماخوذه داشتیم که دو هزار و 247 رای صحیح بود.
فرماندار عسلویه گفت: با شمارش آرا، محمد فروحی با یکهزار و 28رای، عبدالرحمن خواجه یک هزار و هشت رای، احمد بازیار با 938رای، علی دریانورد با 789رای و عبدالله دریانورد با 768رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر عسلویه انتخاب شدند.
وی افزود: حسن علی زاده با 719 رای و حسن غلامی 696 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر عسلویه انتخاب شدند.
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