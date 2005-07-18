آخرين تمرين پيشكسوتان فرنگي كارفردا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" آخرين تمرين تيم ملي كشتي فرنگي پيشكسوتان كشورمان اعزامي به رقابت هاي جهان در صربستان و مونته نگرو فردا از ساعت 13 لغايت 15دراين سالن برگزارمي شود.

اعضاي تيم ملي كشتي پيشكسوتان كشورمان پس از انجام آخرين تمريناتشان در تهران خود را آماده سفر به صربستان و مونته نگرو مي كنند.