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۲۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

آخرين تمرين پيشكسوتان فرنگي كارفردا برگزار مي شود

آخرين تمرين تيم ملي كشتي فرنگي پيشكسوتان كشورمان فردا در سالن مهندس توفيق جهانبخت برگزار مي شود.

 به گزارش خبرگزاري " مهر" آخرين تمرين تيم ملي كشتي فرنگي پيشكسوتان كشورمان اعزامي به رقابت هاي جهان در صربستان و مونته نگرو فردا از ساعت 13 لغايت 15دراين سالن برگزارمي شود.
اعضاي تيم ملي كشتي پيشكسوتان كشورمان پس از انجام آخرين تمريناتشان در تهران خود را آماده سفر به صربستان و مونته نگرو مي كنند.

کد مطلب 207796

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