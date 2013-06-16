اسامی منتخبان شورا در 4 شهر شهرستان نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان نور با صدور اطلاعیه‌ای نتایج قطعی آرای کسب شده منتخبان مردم در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر در رویان، ایزدشهر، چمستان و بلده را اعلام کرد.



بر این اساس محمدرضا بابایی فرزند نبی با کسب یک‌هزار و 689 رای،احمد ابراهیمی فرزند سیف‌الله با کسب هزار و 598 رای، کامبخش سالاریان فرزند عباس با کسب هزار و 586 رای، فخری مازندرانی فرزند کاظم با کسب هزار و 435 رای و علیرضا رمضانپور فرزند عین‌الله با کسب هزار و 325 رای منتخبان چهارمین دوره شورای شهر رویان هستند.



ایزدشهر



بهزاد خاکپور فرزند حجت‌الله با کسب هزار و 681 رای، نادر بینایی فرزند علی اصغر با کسب هزار و 519 رای، سیدعلی اکبر حسینی فرزند سیدعبدالله با کسب‌ هزار و 507 رای،علی کلوانی نیتلی فرزند یوسف با کسب هزار و 398 رای و محمدباقر دریایی فرزند مهدی با کسب هزار و 290 رای از سوی مردم ایزدشهر در این دوره انتخاب شدند.



چمستان



در شهر چمستان، غلامحسین حیدری فرزند رجب با کسب دو هزار و 249 رای،جواد باقم فرزند محمد با کسب دو هزار و 238 رای، محمدعلی روحانی فرزند حسین با کسب هزار و 944 رای، سیدعلی موسوی فرزند سیدنبی با کسب هزار و 767 رای و صادق کیانی فرزند ایوب با کسب هزار و 687 رای منتخب مردم این شهر هستند.



بلده



پنج منتخب مردم شهر بلده در این دوره شورای اسلامی به ترتیب محمد ابراهیم مهدوی فرزند منصور با 547 رای،مجتبی اسدی فرزند جلال با 414 رای،شهربانو عبدی فرزند عبدالله با 402 رای، جمشید حسین‌ پور فرزند اکبر با 302 رای و مهدی سپهریان فرزند مظاهر با 217 رای هستند.

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، 24 خرداد در ایران برگزار شد.

