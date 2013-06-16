شهرقره آغاج اعضای شورای اسلامی خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدالهی امروز یکشنبه در جمع از خبرنگاران گفت : داود محمدپور، سیدسعادت هاشمی، علی لازمی، مهدی حبیب الهی و وهاب وحیدی اعضای اصلی شورای اسلامی شهر قره آغاج انتخاب شده اند.
وی افزود: محمد شعبانی و سیدهاشم هاشمی نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی قره آغاج انتخاب شده اند.
عبدالهی ادامه داد: جمع آوری آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی در 70شعبه این شهرستان جمع آوری شد.
رئیس ستاد انتخابات چاراویماق گفت: سه هزارو 201 رای در شعب اخذ رای این شهر طی چهارمین دوره شوراهای اسلامی در شهر قره آغاج جمع آوری و شمارش شده است.
چاراویماق - خبرگزاری مهر: فرماندارشهرستان چاراویماق گفت : اعضای شورای اسلامی شهر قره آغاج با خاتمه یافتن شمارش آرای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی در این شهر شناخته شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدالهی امروز یکشنبه در جمع از خبرنگاران گفت : داود محمدپور، سیدسعادت هاشمی، علی لازمی، مهدی حبیب الهی و وهاب وحیدی اعضای اصلی شورای اسلامی شهر قره آغاج انتخاب شده اند.
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