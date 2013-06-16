شهرقره آغاج اعضای شورای اسلامی خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدالهی امروز یکشنبه در جمع از خبرنگاران گفت : داود محمدپور، سیدسعادت هاشمی، علی لازمی، مهدی حبیب الهی و وهاب وحیدی اعضای اصلی شورای اسلامی شهر قره آغاج انتخاب شده اند.



وی افزود: محمد شعبانی و سیدهاشم هاشمی نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی قره آغاج انتخاب شده اند.



عبدالهی ادامه داد: جمع آوری آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی در 70شعبه این شهرستان جمع آوری شد.



رئیس ستاد انتخابات چاراویماق گفت: سه هزارو 201 رای در شعب اخذ رای این شهر طی چهارمین دوره شوراهای اسلامی در شهر قره آغاج جمع آوری و شمارش شده است.