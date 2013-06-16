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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

محمدی:

مطالعات ايجاد تاسيسات فاضلاب شهري قيدار ، آببر و صائين قلعه به تصویب رسید

مطالعات ايجاد تاسيسات فاضلاب شهري قيدار ، آببر و صائين قلعه به تصویب رسید

زنجان - خبرگزاری مهر: مدير دفتر فني شركت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مطالعات ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي قيدار، آببر، هيدج و صائين قلعه انجام و به تصويب شركت مهندسي آبفاي كشور رسيد .

روشن دوست محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاري مناقصه به روش BOT افزود: با توجه به پيشنهاد شركت مهندسي مبني بر برگزاري مناقصه احداث تصفيه خانه طرحهاي مذكور اين شركت پس از كسب مجوز اقدام خواهد کرد.
 
وی اظهار داشت: طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب قيدار شامل احداث يك مدول تصفيه خانه با ظرفيت 62 هزار نفر و ساخت 110 كيلومتر شبكه و 5/1 كيلومتر خط انتقال مي باشد .
 
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ،همچنين به طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب هيدج و صائين قلعه اشاره كرد وگفت : احداث يك مدول تصفيه خانه مشترك با ظرفيت 31 هزار نفر و حجم 5 هزار متر مكعب در شبانه روز و احداث 54 كيلومتر شبكه و خط انتقال در شهر صائين قلعه و 53 كيلومتر در شهر هيدج تصويب و پس از انتخاب سرمايه گذار به زودي اجرا خواهد شد .

محمدی تاکید کرد : براي شهر آببر هم يك مدول تصفيه خانه با ظرفيت 15200 نفر و احداث 19 كيلومتر شبكه و یک كيلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده است . 

کد مطلب 2078011

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