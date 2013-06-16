مطالعات ايجاد تاسيسات فاضلاب شهري قيدار ، آببر و صائين قلعه به تصویب رسید

روشن دوست محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاري مناقصه به روش BOT افزود: با توجه به پيشنهاد شركت مهندسي مبني بر برگزاري مناقصه احداث تصفيه خانه طرحهاي مذكور اين شركت پس از كسب مجوز اقدام خواهد کرد.



وی اظهار داشت: طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب قيدار شامل احداث يك مدول تصفيه خانه با ظرفيت 62 هزار نفر و ساخت 110 كيلومتر شبكه و 5/1 كيلومتر خط انتقال مي باشد .



مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ،همچنين به طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب هيدج و صائين قلعه اشاره كرد وگفت : احداث يك مدول تصفيه خانه مشترك با ظرفيت 31 هزار نفر و حجم 5 هزار متر مكعب در شبانه روز و احداث 54 كيلومتر شبكه و خط انتقال در شهر صائين قلعه و 53 كيلومتر در شهر هيدج تصويب و پس از انتخاب سرمايه گذار به زودي اجرا خواهد شد .



محمدی تاکید کرد : براي شهر آببر هم يك مدول تصفيه خانه با ظرفيت 15200 نفر و احداث 19 كيلومتر شبكه و یک كيلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده است .