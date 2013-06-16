حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور منتخب، دارای روحیه همدلی، شاد و با نشاط هستند و با پیشه کردن میانه روی و عقلانیت در برنامه هایشان حتما فضای همدلی و اخلاق را در کشور ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور منتخب با روحیه معتدلی که دارد، قطعا از همه گرایش ها و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری در اعضای کابینه و وزرا استفاده می‌کند و فضای بسیار جدید و با نشاطی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات به همه دنیا این پیام را دادند که همواره به اصل نظام، رهبری و روحانیت توجه دارند و صمیمیت، اخلاص و امید را احساس کرده و با انسجام و شعور سیاسی در پای صندوق های رای حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه کاملا حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری محقق شد؛ عنوان کرد: وحدت، شور و نشاط در حال حاضر در مردم مشهود است و لازم است حفظ شود و همانطور که دیده می‌شود قیمت طلا، سکه و خودرو کاهش یافته است و مردم امیدوارند که این کاهش قیمت‌ها همین طور در اقلام دیگر نیز ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام غرویان ابراز داشت: این که همه کاندیداها و مقام های رده بالای کشور پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب دادند فضای همدلی و خوبی را ایجاد کرد و این فضا باید در کشور استمرار یابد.

لزوم تبدیل رقابت به رفاقت توسط طرفداران کاندیداها

وی تصریح کرد: باید متوجه نقشه های دشمن بود و طرفداران کاندیداهایی که رای نیاورده اند باید فضای رقابت را به رفاقت تبدیل کرده و ضمن همراه شدن با مردم رئیس جمهور را در همه عرصه ها یاری کنند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه رئیس جمهور منتخب روحیه نزاع و تنش آفرین ندارد؛ ادامه داد: تکلیف همه مردم این است با رئیس جمهور همکاری کنند و با پرهیز از تنش و نزاع که در گذشته رخ داد، همدلی و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیشه خود کرده و کشور را در راستای اهداف انقلاب اسلامی یاری دهند.

وی خطاب به گروه های رقیب ریاست جمهوری افزود: مراقب خودتان باشید تا آن عناوینی را که به برخی گروه ها می زدید متوجه خودتان نشده و تفرقه ایجاد نشود.

حجت الاسلام غرویان روحیه مردم را در حال حاضر خوب توصیف کرد و داشتن کشوری معتدل از همه جهات را منوط به وحدت، همدلی و اخلاق مداری رئیس جمهور و همه مردم عنوان کرد.

