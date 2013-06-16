به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثانوی ظهر يك شنبه در محل شهرداري مشهد اظهار كرد: طرح اسکان تابستانه زائران برای آن دسته از زائرانی اجرا میشود که از بدو ورود به شهر، اقامتگاه مشخصی را برای خود تعیین نکردهاند.
وي افزود: با اسکان این افراد در مراکز اسکان زائران در بازه زمانی 4 تا 48 ساعت، تلاش میشود زمینه حضور آنان در مراکز اقامتی نظیر هتلها و مهمانپذیرها فراهم شود.
وی بيان کرد: همچنین در اجرای این طرح بر ساماندهی زائران چادرخوابی که در سطح شهر چادرهای خود را مستقر میکنند، تاکید شده است.
ثانوي با بیان اینکه پیشبینی میشود در سال جاری شاهد رشد 30 درصدی اسکان زائران در کمپ غدیر باشیم، گفت: ورود پلاکهای مشهد از زمان آغاز اجرای این طرح تا پایان تابستان به کمپ غدیر ممنوع است.
مدیر امور زائران و گردشگری شهرداری مشهد بيان كرد: سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان برای امور عمرانی و خدماتدهی به زائران در کمپ غدیر هزینه شد.
وي با اشاره به اینکه کمپ غدیر پذیرای زائران در طول تابستان خواهد بود، بيان کرد: این کمپ با ظرفیت پذیرش 4000 خودرو در ایام تابستان به خدمات دهی میپردازد.
ثانوی به ارائه آماری از اسکان در سال گذشته پرداخت و گفت: در سه ماهه دوم سال گذشته 490 هزار زائر چادرخواب به کمپ غدیر هدایت شدند؛ همچنین در نوروز امسال نیز 180 هزار نفر در کمپ استقرار یافتند که در مقایسه با میزان اسکان زائران در نوروز 91 با 51 هزار نفر شب اقامت، رشد سه برابری را در سال جاری شاهد هستیم.
وی به برپایی و فعالیت مجدد ایستگاههای استقبال از زائران در ورودیهای قوچان، نیشابور و پایانه مسافربری مشهد اشاره کرد و ادامه داد: درصدد هستیم با راهاندازی این ایستگاهها در راهآهن مشهد و فرودگاه نیز خدمات گستردهای به زائران عرضه کنیم که البته هنوز در مرحله پیگیری هستیم.
مدیر امور زائران و گردشگری شهرداری مشهد تلفن راهنمای زائر به شماره 096308 را از دیگر اقدامات در طرح تابستانه اسکان زائران خواند و گفت: زائران و هموطنان میتوانند از هر نقطه کشور با این شماره ملی تماس بگیرند.
ثانوی از دیگر فعالیتهای قابل ذکر به شکلگیری پرتال جامع گردشگری شهر مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: همچنین ویژهنامه اطلاعرسانی در اختیار زائران قرار میگیرد و فایلهای صوتی نیز به همراه نقشه شهر مشهد ارائه میشود.
وی افزود: به منظور اجرای موفق طرح اسکان تابستانه زائران، 15پیمانکار بخش خصوصی را به کار گرفتهایم تا در حوزههای مختلف اسکان، استقبال از زائران، پشتیبانی سایت، تلفن ملی خدمات مناسبی به زائران ارائه دهند.
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