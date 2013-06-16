تبریک و شادباش حماسه سیاسی به مردم و منتخب ملت/ نوبت حماسه اقتصادی است

گروه سیاسی، خبرگزاری مهر- خلق حماسه سیاسی مورد تاکید رهبری در نخستین ماه های سال 92 در حالی رقم خورد که ملت ایران، یک بار دیگر با حضوری معنا دار ماهیت حقیقی خود را به ناظران خارجی و دست اندرکاران داخلی نشان داد.



حماسه ای که با مشارکت بیش از 72 درصد مردم رقم خورد و حاصل آن روی کار آمدن منتخب مردم شد.



این حضورحماسی زمینه ای فراهم کرد تا هرآنکس که دغدغه سربلندی و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را در دل و در سر دارد آن را ابراز کند.

رهبر انقلاب: رئیس جمهور منتخب تا روز پذیرش رسمی مسئولیت فرصت ارزشمندی دارد



رهبر انقلاب، با تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم و در راس آن ملتی که خالق حماسه ای دیگر بود، بدخواهان ایران اسلامی را از طمع مستاصل کرد.

تبریک رهبری اما با چند توصیه به رئیس جمهور آینده همراه بود توصیه هایی که حاکی از دعوت به رفاقت، بردباری، متنانت و همکاری بین همه مسئولان و ملت بود.

رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور منتخب ملت توصیه کردند؛ اکنون پس از هفته‌ها گفتن و شنودن، نوبت کار و اقدام است. رئیس‌جمهور منتخب، تا روز پذیرش رسمی مسئولیت، دارای فرصت ارزشمندی است که شایسته است بیشترین بهره از آن برده شود و کارهائی که شروع مسئولیت خطیر ریاست جمهوری، بدان نیازمند است، بی درنگ آغاز گردد.



احمدی نژاد: امیدوارم رئیس جمهور قدردان عواطف و اعتماد ملت باشد



محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان نیز در پیامی به رئیس جمهور منتخب ملت عنوان کرد: معتقدم با اعتماد و باور به ملت ايران و احترام به سلايق و علايق گوناگون مي توان همه قله هاي افتخار را فتح کرد و کشور را در بالاترين سطح از رفاه و پيشرفت جهاني قرار داد و همه آروزها و آرمان ها را محقق کرد. اميدوارم با همبستگي و تلاش گسترده تر اميد دستيابي به مطالبات تاريخي ايرانيان در رسيدن به جامعه سعادتمند و استقرار حکومت عدل جهاني روز به روز عميق تر و بيشتر شود.



ضمن تبريک مجدد به جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي حسن روحاني که مورد اعتماد اکثريت ملت قرار گرفته اند اميدوارم با قدرشناسي از عواطف و اعتماد ملت عزيز فرصت خدمتگزاري و تلاش براي استقرار عدالت و آباداني کشور بيش از پيش مهيا گردد.



از همه علاقه مندان به سرافرازي ايران انتظار دارد که در تمام فرصت ها رييس جمهور و دولت منتخب را براي پيشبرد هر چه بهتر امور ياري رساند اينجانب و دولت خدمتگزار تا آخرين لحظات مسئوليت همچون روز اول به وظايف خود به طور جدي عمل خواهيم کرد.



از خداوند منان عزت، رفاه و سلامت همه مردم و همه ملت ها را در سايه عنايات امام عصر(عج) مسئلت دارم.



لاریجانی: انتخاب کابینه کارآمد بهترین بهره ‌جستن از انرژی حضور درخشنده و حماسی ملت است



علی لاریجانی نیز در پیامی خطاب به رئیس جمهور منتخب ملت عنوان کرد: توفیق جنابعالی در کسب رأی اکثریت ملت عظیم‌الشأن ایران را جهت خدمت‌گذاری در سمت ریاست جمهوری، تبریک عرض می‌کنم.



شکوه و عظمت انتخابات اخیر پشتوانه‌ای ارزشمند برای بهبود شرایط کشور به‌خصوص در زمینه حل مشکل گرانی و بیکاری خواهد بود.



تدبیر همه‌جانبه و انتخاب کابینه کارآمد و ورزیده و متعهد و رعایت قانون، بهترین بهره ‌جستن از انرژی این حضور درخشنده و حماسی ملت است که ان‌شاءالله جنابعالی در ظل رهنمودهای ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب، توفیق انجام آن را خواهید داشت.



مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس کشور همکاری صمیمانه‌ای را با حضرتعالی و دولت جدید برای تحقق اراده ملت و اصلاح امور به‌ عمل می‌آورد



آیت الله مهدوی کنی: بی تردید بر عهد خود وفادار بوده و رهنمودهای رهبری را سرلوحه خود قرار خواهید داد



آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری هم پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پیام تبریکی خطاب به رئیس جمهور منتخب صادر کرد.



وی نیز به دلیل جایگاه خطیر خود در جمهوری اسلامی ایران، توصیه هایی را خطاب به حسن روحانی عنوان کرد.

رئیس مجلس خبرگان در این پیام عنوان کرد: امید است جنابعالی که از یاران دیرین امام و رهبری و اعضای محترم جامعه روحانیت مبارز تهران هستید، از مومنان واقعی مورد و شاهدانی باشید که توفیق پاسداری از آرمان‌های امام راحل«قدس سره» و پایبندی و التزام به ولایت عامه فقیه را داشته باشید.



بی‌تردید جنابعالی به عهد خود وفادار بوده و راه امام امت خمینی کبیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حفظ مصالح امت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار خواهید داد؛ انتظار داریم از امروز تا آخرین روزی که این مسئولیت را برعهده دارید حل مشکلات مردم شریف که حماسه‌آفرین این عرصه هستند را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهید.



بر این باوریم که جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب، مجری قانون اساسی و حافظ دین و مذهب رسمی کشور و همچنین عزت و شرافت جمهوری اسلامی ایران هستید



پیام آیت الله شاهرودی: ملت شریف لبیک گو به ندای رهبری جنابعالی را به عنوان چهره شاخص انتخاب کرد



آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز طی پیامی به حسن روحانی اعلام کرد: سپاس خداوند بزرگ را که در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ملت شریف ایران اسلامی را در امتحانی سرنوشت ساز پیروز کرد و لبیک‌گو به ندای رهبری معظم انقلاب جنابعالی را که از چهره‌های شاخص و موفق نظام هستید با رای قاطع به ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند.



اینجانب این پیروزی را به مردم فهیم ایران اسلامی، رهبری معظم انقلاب و جنابعالی که امید موفقیت روز افزونتان را دارم تبریک می‌گویم و از خداوند متعال پیروزی و سربلندی اسلام را خواستارم.



غلامعلی حدادعادل: امیدوارم همانطور که گفتید منش مستقل و معتدل را در اداره قوه مجریه اثبات کنید



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی خطاب به حسن روحانی ضمن تبریک پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: اکنون که مردم ایران در پاسخ هوشمندانه به دعوت مقام معظم رهبری با حضور پرشکوه خود در انتخابات ریاست‌جمهوری حماسه‌ای سیاسی آفریدند و با نظم و نشاط تحسین‌برانگیز جلوة دلپذیر مردم‌سالاری دینی و قانون‌مداری را در چشم جهانیان به‌نمایش گذاشتند، وظیفة خود می‌دانم این حماسة عزت‌آفرین را به ملّت باایمان و فرهیختة ایران و به رهبری ارجمند و به شخص جناب‌ِ عالی تبریک بگویم.



امیدوارم به شکرانه اعتماد ارزشمندی که ملت نسبت به شخص شما ابراز کرده، در حفظ استقلال میهن اسلامی و خدمت به مردم عزیز و پاسداری‌ از ارزش‌ها و آرمان‌های امام خمینی (ره) و نگاهبانی از میراث گرانقدر آن بزرگ‌وار، که همانا جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است، موفق باشید و همان‌‌طور که در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده‌اید روش و منش مستقل و معتدل خود را در انتخاب همکاران و ادارة قوة مجریه به اثبات رسانید.



در افق جدیدی که به برکت این پیروزی پیش رویتان گشوده شده برایتان از خداوند طلب توفیق می‌کنم



سید محمد غرضی: ظیفه همه نامزدها و ملت ایران حمایت از رئیس جمهوری منتخب مردم است

سید محمد غرضی هم در پیامی به منتخب ملت عنوان کرد: به ریاست محترم جمهوری منتخب تبریک می‌گویم و توفیق ایشان را در برآوردن خواست های ملت ایران یعنی توسعه فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورکه لازمه توسعه جمهوریت و اسلامیت در شأن ملت ایران است از خداوند متعال مسئلت دارم.



یقیناً وظیفه همه نامزدها و ملت ایران حمایت از رئیس جمهوری منتخب مردم در حرکت به سوی اعتلای انقلاب اسلامی و آرزوی موفقیت برای ایشان است



سعید جلیلی: برای رئیس‌جمهور منتخب مردم در جهت دفاع از آرمان‌ها و حقوق ملت ایران آرزوی موفقیت می‌کنم



سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیامی به منتخب ملت ضمن تبریک این پیروزی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران این میراث بزرگ امام راحل بار دیگر در 24 خرداد 1392 جمهوریت خود را بر مبنای گفتمان اسلام ناب به رخ جهان کشیده و نمایشی پرشکوه از انتخابات ازاد را بر مبنای الگوی مردم سالاری دینی نشان داد.



با سپاس بیکران به درگاه الهی و با قدردانی از ملت بزرگ ایران که با حماسه‌ای دیگر پشتوانه‌ای سترگ را برای اقتدار، سربلندی و پیشرفت نظام خلق کرد و با تشکر و تبریک به رهبر فرزانه انقلاب به خاطر تمهید این حماسه بزرگ، برای رئیس‌جمهور منتخب مردم برادر گرامی جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جهت دفاع از آرمان‌ها و حقوق ملت ایران و اعتلاء و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی موفقیت می‌کنم و به ایشان برای کسب اعتماد ملت ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.



با تشکر خاضعانه از ابراز لطف همه عزیزان که اهداف و برنامه‌های مرا به اهداف و آرمان‌های انقلاب نزدیک‌تر دانسته و به آن رأی دادند، تقاضا دارم با حفظ حضور هوشمندانه در صحنه انقلاب، رئیس‌جمهور منتخب را در پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت‌رسانی به مردم یاری نمایند.



محمدرضا عارف: اکنون پس از خلق حماسه سیاسی توسط مردم فهیم و عزیزمان، نوبت به تحقق حماسه اقتصادی است

محمد رضا عارف، عضومجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز در پیامی خطاب به حسن روحانی عنوان کرد: افتخار کسب اعتماد مردم به عنوان منتخب ملت در جایگاه رئیس جمهوری ایران اسلامی را به جنابعالی، ملت شریف و رهبر معظم انقلاب تبریک عرض می کنم. سرمایه اعتماد مردم، که به حق یک امانت الهی است، بر دوش جنابعالی قرار گرفته است. صمیمانه از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت شما را در راه دشواری که در پیش دارید، آرزومندم.



این موفقیت، پیروزی گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال است. پیروزی نگاه خردورزانه و اخلاق گرایانه به کشورداری است.



اکنون پس از خلق حماسه سیاسی توسط مردم فهیم و عزیزمان، نوبت به تحقق حماسه اقتصادی و ساماندهی مشکلات کشور رسیده است که جز با همدلی و همراهی همه مردم عزیز و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی محقق نخواهد شد و وظیفه همگان، حمایت و همکاری با منتخب ملت است.



اینجانب متواضعانه و خالصانه از تمامی گروهها و جریانات سیاسی و سایر نامزدهای محترم یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درخواست می کنم که با حمایت همه جانبه از رئیس جمهور منتخب، برای برآورده شدن مطالبات به حق مردم که آرزوی همه ماست، همت کنند



سید حسن نصرالله: این حماسه سیاسی با انتخاب شما، امید و آرزوهای ملت ایران عزیز را زنده کرد

سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان نیز در پیامی خطاب به حسن روحانی عنوان کرد: حزب الله لبنان به همراه همگی مجاهدان و مبارزان خود در این کشور حامی مقاومت، برای شما پس از به دست آوردن اعتماد ملت بزرگ ایران در یک حماسه سیاسی ، مردمی و تاریخی که مانند آن در جهان امروزی دیده نمی شود، گرمترین تبریکها را می فرستیم، انتخاباتی که با ندای "امام خامنه ای" رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل گرفت و نگاههای ایشان را محقق کرد.



جناب رئیس جمهور



این حماسه سیاسی با انتخاب شما، امید و آرزوهای ملت ایران عزیز را زنده کرد، همچنین آمال شخصیتهای برجسته از دوستان، دوستداران، برادران شما از ملتهای عربی، اسلامی و مستضعفان را که همواره جمهوری اسلامی را تکیه گاه مظلومان، مقاومان و مجاهدان در راه خدا می دانند، زنده کرد؛ آنها امروز شما را سرمنزل امید، نور چشمان و آرامش بخش قلبهای خود می دانند.



جناب رئیس جمهور



ما بار دیگر به شما و همچنین خودمان این انتخاب شایسته و عالی را تبریک می گوییم، و با تمام فروتنی و خشوع از خدای باری تعالی می خواهیم شما را حفظ کند؛ و در دولت تدبیر و امید شما را یاری و برکت دهد تا بتوانید آمال و آرزوها را محقق سازید.





وزیر فرهنگ و ارشاد: امید دارم نفوذ معنوی خویش را همچنان در میان ملت‌های جهان بگسترد



سید محمد حسینی در پیامی به حسن روحانی عنوان کرد: اینجانب ضمن تبریک به منتخب ملت، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی امید دارم نظام جمهوری اسلامی با قدرت و توان تازه‌ای که از رهگذر خلق این حماسه عظیم به دست آورده، نفوذ معنوی خویش را همچنان در میان ملت‌های جهان بگسترد. در این حماسه سیاسی، رسانه‌های کشور اعم از رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اینترنتی سهم و تاثیری بسزا داشتند.



رفتار رسانه‌ها در این دوره از انتخابات، حاکی از سلامت، قانونمندی، انضباط و اخلاق بود که اینجانب ضمن تشکر از اهالی رسانه کشور، این رویکرد شایسته را به خانواده بزرگ اطلاع رسانی و ملت شریف ایران تبریک می‌گویم. همچنین رجای واثق دارم که حضور شکوهمند و رای حماسی مردم، زمینه تداوم وحدت و همبستگی ملت مسلمان ایران و دفع تهدیدها و فشارهای بیگانه را فراهم آورد و آفتاب درخشان آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری را در افق تاریخی این حماسه، هر روز تابناک تر و پر فروغ تر گرداند





محمدباقر قالیباف: امیدوارم زمینه‌های عملی وحدت، همدلی و همبستگی ملی را فراهم آوریم



محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیامی به حسن روحانی نوشت: امید دارم همانگونه که با نسیم حضورتان عطر مشارکت در میهن اسلامی دگر باره معنا گرفت، با نسیمی دیگر نیز درون و پیرامون ما از جهل و تحجر تهی گردد و معطر به معنویت و شعور جمعی به سوی سرمنزل مقصود رهسپار گردیم. در همه این سال های در خدمت شما حاضر بودن، به کرات آموخته ام که: «گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست؛ خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است.»



در تمام آن سالهایی که با شما گذشت همراه با یکدیگر سطوری از صفحات پر افتخار این مرز و بوم را با تاسی به فرهنگ جهاد و شهادت نگاشته ایم. در همه آن سالها حرکت از شما ملت سرافراز بوده و برکت نیز به طبع آن از خداوند متعال؛ اما در خاطر مشترک ما لحظاتی نیز ثبت شده است که هنوز تاریخ در باب آن به قضاوت ننشسته است:



قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را



گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را به همه نعمت فردوس شما را



گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را



اکنون که برگی دیگر از تاریخ پر افتخار این سرزمین در حال تحریر است، بر خود واجب می دانم به یازدهمین منتخب ملت ایران، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی تبریک و تهنیت عرض نمایم و آرزوی موفقیت ایشان را که نیاز حیاتی این برهه است، از خداوند منان خواستارم.

علی فلاحیان: با انتخاب افراد شایسته و با تدبیر، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهید

وزیر اسبقاطلاعات نیز در پیامی به حسن روحانی عنوان کرد: پیروزی گفتمان اعتدال و اخلاق و تدبیر و خلق حماسه بزرگ سیاسی را به شما و ملت فهیم و شریف ایران تبریک میگوییم. حضور حماسی مردم، امید را برای حل مشکلات کشور در دلها زنده نمود.



این پیام می‌افزاید: امید است جنابعالی که منتخب ملت ایران هستید.



محسن رضایی: برای سرباز این مرز و بوم جهاد هیچ وقت به پایان نمی رسد

محسن رضایی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیامی عنوان کرد: درک درست شرایط امروز ایران خصوصاً از سوی دولت مردان، تصمیم سازان و تصمیم گیران امری اجتناب ناپذیر و عدم شناخت دقیق وضعیت کنونی، موجب تحمیل هزینه های جبران ناپذیر و هدر دادن فرصت های بزرگ فراروی ملت عزیز ایران است. به نظر بنده کشور امروز نیاز به دولتی فراگیر برای تحقق جهاد اقتصادی و رفع تنگاهای مردم دارد. این مردم دولتی شایسته شأن خود با تدبیر، اقتدار، شجاعت، صداقت و توان اجرایی و عملیاتی بالا در اداره امور کشور دارند که بتواند با بهره گیری از تمام توان کشور آرامش را به خانه ها بازگرداند.



بنده ضمن تقدیر و تشکر از حماسه سیاسی مردم ایران از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت کرده و امروز باز هم خود را در صف اول خیزش همدلانه و اخلاق محور برای دفاع از حقوق مردم و پیشرفت ایران بزرگ اسلامی و ملت سرافرازمان می دانم.



برای سرباز این مرز و بوم جهاد هیچ وقت به پایان نمی رسد. از درگاه حضرت حق سربلندی ملت ایران، مقام معظم رهبری و حضرتعالی را در خدمت به آحاد مردم جامعه خواهانم

علی اکبر ولایتی: پیروز اصلی این میدان همانا مردم فهیم ما هستند



علی اکبر ولایتی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز درپیامی به حسن روحانی عنوان کرد: پیروز اصلی این میدان همانا مردم فهیم ما هستند که به دعوت رهبر محبوب خود پاسخ گفتند و حماسه سیاسی را رقم زدند.



جنابعالی نیز موفق به کسب رأی اعتماد ملت شدید که مایه مسرت است. این انتخاب را به مقام معظم رهبری، ملت شریف و جنابعالی تهنیت می گویم و تداوم توفیق را برایتان مسالت می‌کنم.



امید می‌رود در دوره ریاست جنابعالی، ‌مبانی «مردمسالاری دینی» که یادگار امام راحل است تحکیم یافته و گفتمان رهبری در «عدالت و پیشرفت» تحقق یابد و بتوان با همدلی، قانونگرایی، ولایتمداری و تعامل قوا نقاط ضعف را بسرعت برطرف کرد و با پیگیری راهبرد «مقاومت مدبرانه» بر حق و دستاوردهای هسته‌ای ابرام ورزید.



اینک با این اقبال مردمی و پس از تنفیذ و تحلیف، جنابعالی رئیس جمهور همه ملت و از جمله جریانها و افراد رقیب هستید و لذا همراهی، همکاری و رعایت احترام جنابعالی،‌ وظیفه همگان است



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: توجه ویژه به احقاق حقوق ملت به ویژه دستیابی به انرژی هسته ای داشته باشید



در پیام تبریک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز آمده است: با تبریک به رئیس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و جامعه روحانیت مبارز تهران، تصریح می‌کند: انتظار می‌رود با استفاده از نیروهای ارزشی، ولائی و متدّین ، متخصص و کار آمد تمام تلاش خود را برای حفظ ارزشهای دینی و نشر معارف اهل‌البیت«علیهم السلام»، آبادانی کشور و رفع مشکلات اقتصادی انجام داده و توجه ویژه‌ای در جهت احقاق حقوق ملت شریف ایران در عرصه‌های جهانی به ویژه در دست‌یابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مصروف سازد و قانون مداری را سرلوحه کار خویش قرار دهد



همچنینی براساس این گزارش، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان،رئیس جمهور آذربایجان، وزرای خارجه فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، امیر و نخست وزیر قطر، ولیعهد و نخست وزیر بحرین، سخنگوی کاخ سفید، وزیر خارجه ترکیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهورروسیه و نیروی انتظامی نیز در پیام های جداگانه ای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به منتخب ملت تبریک گفتند.



