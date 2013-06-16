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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

رجبی:

نتیجه انتخابات شوراهای شهر شهرستان طارم مشخص شد

نتیجه انتخابات شوراهای شهر شهرستان طارم مشخص شد

زنجان -خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طارم از مشخص نتیجه انتخابات شوراهای شهر شهرستان طارم گفت: مشارکت مردم شهرستان طارم در انتخابات 24 خرداد 92 درصد بوده است.

غلامحسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در شهر آببر 15 نفر و در شهر چورزق 13 نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهر کاندیدا شده بودند که با رای‎گیری از 5 شعبه اخذ رای ثابت در شهر آببر و یک شعبه اخذ رای سیار مشارکت 92 درصدی در این شهر صورت گرفت.

وی ادامه داد: در شهر آببر 4781 نفر واجدین اخذ رای وجود داشت که طبق آرای ماخوذه به ترتیب تعداد آرا رضا نقی‌لو، محسن روحانی، علی اصغر حیدری و عین‌اله محمدی اعضای اصلی شورای شهر آببر و علیرضا زمانی و محمدتقی اشتری اعضای علی‌البدل این شهر انتخاب شدند.

فرماندار شهرستان طارم  افزود: در شهر چورزق نیز 1244 نفر واجدین اخذ رای وجود داشت که طبق آرای ماخوذه به ترتیب آرای کسب شده حسین محمدی، محمود محمدی، غلامرضا قربانی، محمد محمدی و صادق محمدی اعضای اصلی و اسماعیل احمدی و نوح‎علی نجفی اعضای علی‎البدل شورای اسلامی این شهر انتخاب شدند.

رجبی گفت: مشارکت مردم در شهر چورزق 82 درصد بود که در 2 شعبه از واجدان شرایط رای‎گیری شد.

وی گفت: در هر شعبه 17 نفر عوامل اجرایی وجود داشت که این تعداد منهای نمایندگان کاندیداها در شعبات است و این حضور گسترده در پای صندوق‎های رای کشور را از توطئه دشمنان مصون کرد و دشمنان کشور را با پشتوانه مردم قوی دیدند زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است.

کد مطلب 2078066

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