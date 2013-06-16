به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر متن بیانیه علی مطهری درباره انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. در این روز مردم ایران رشد اجتماعی و سیاسی خود را که در طول ۳۴ سال در کوره حوادث انقلاب اسلامی کسب کرده اند به نمایش گذاشتند، از یک سو با مشارکت بالای خود در انتخابات ریاست جمهوری حماسه سیاسی را محقق و غربیهای زیاده خواه را ناامید کردند و از سوی دیگر با گزینش گفتمان اعتدال، خطر افراط گرایی را که آرمانهای انقلاب اسلامی را در معرض خطر قرار داده بود، دفع نمودند.



نوع انتخاب مردم با توجه به سیر حوادث چهار سال گذشته بسیار معنی دار بود و پیام روشنی داشت که در فرصت مناسب باید به آن پرداخت.



بدون شک پیروز این انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند. این پیروزی را به مردم رشید ایران، رهبر گرانقدر و جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی تبریک عرض می کنم. امیدوارم ایشان در دولت خود از رقبای خود در این انتخابات استفاده نمایند و کابینه دولت یازدهم مرکب از اصول گرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل و مظهر اعتدال و تدبیر باشد.