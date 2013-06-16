دارایی های بن علی و خانواده اش در تونس 50 میلیارد دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، راشد الغنوشی گفت: دارایی های زین العابدین بن علی و همسر و خانواده اش فقط در تونس 50 میلیارد دلار است.

رئیس حزب النضه تونس افزود: کسی از قیمت دارایی های رژیم سابق اطلاعی ندارد برخی رقمی بالغ بر پنج میلیارد دلار و برخی دیگر بیست میلیارد دلار را مطرح می کنند. برخی کارشناسان دارایی ها وی و همسرش در تونس را 50 میلیارد دلار بدون احتساب اموال خارج از کشور تخمین می زنند.

الغنوشی بیان کرد: به طور کلی می توان گفت که بیش از نیمی از ثروت تونس در اختیار 114 نفر از دو خانواده بوده است خانواده رئیس مخلوع و خانواده همسرش لیلی الطرابلسی.این گمانه زنی کارشناسان است و نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

وی افزود: عفو بن علی نیاز به وفاق ملی دارد و احدی نمی تواند به نیابت از ملت تونس درباره پرونده های فساد عمل کند. برخی لابی گری در اتحادیه اروپا در رفع ممنوعیت دارایی های شخصیت های رژیم سابق موثر بوده است.

الغنوشی بیان کرد: ما پیشنهاد داده ایم که انتخابات پارلمانی در پانزده نوامبر و پانزده دسامبر برگزار شود، اما این کمیته انتخابات است که موعد را مشخص می کند آنچه برای ما مهم است ورود به سال 2014 با دولت و پارلمان عادی است.