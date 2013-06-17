وزیر ارشاد آینده از نقد نهراسد/ همه با هم برای روزهای روشن بکوشیم

مونا زندی یکی از فیلماولیهای دهه 80 است. وی که تجربه همکاری با فیلمسازانی چون رخشان بنیاعتماد و کیانوش عیاری را در کارنامه خود دارد، سال 1384 اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان "عصر جمعه" ساخت. این فیلم در جشنوارههای داخلی و خارجی به نمایش درآمد و جوایزی نیز دریافت کرد. فیلم اولش 5 سال بعد از ساخت در شرایطی محدود اکران شد و او در این سالها امکان ساخت فیلم دوم خود را پیدا نکرد.
وی درباره انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم به خبرنگار مهر گفت: به عقیده من فارغ از اينكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی چه كسی باشد، عميقا آرزومندم فردی معتدل و راستگو باشد.
کارگردان "عصر جمعه" افزود: همچنین امیدوارم وزیر آینده بيش از آنكه برای ارشاد هنرمند برنامهريزی داشته باشد به پيشرفت و رشد فرهنگ جامعه فكر كند. وی باید به هنرمندان اعتماد و باور داشته باشد و بداند هنرمندی كه سرزمينش را برای زندگی و ماندن انتخاب كرده و در سختترين شرايط، ميدان را خالی نكرده بيشتر از او اگر نه، به اندازه او نگران كشور و مردمش است.
زندی تاکید کرد: به نظر من وزیر ارشاد باید به تمام انديشهها، از روشنفكر آزادانديش تا هنرمند راديكال و تندرو اجازه رشد و بروز بدهد و فضای گفتگو و تعامل نگرشهای مختلف را ايجاد كند. از سانسور بپرهيزد و از بروز نقد نهراسد.
این کارگردان سینمای ایران در پایان تاکید کرد: وزير ارشاد و مديرانش بايد به سرمايه باارزش اين سرزمين كه فرهنگ و هنر آن است احترام بگذارند و از تنگنظری و بیسوادی دور باشند. مديران فرهنگی بيشتر از آنكه خودشان هنرمند باشند بايد شناخت مديريت هنری داشته باشند تا با هدف جبران كمبودهای هنری خودشان، برنامه ريزیهای يكسويه نكنند. بدانیم راه سختی در پيش است و همه بايد برای رسيدن به روزهای روشن تلاش كنيم.
نظر شما