پیام تبریک نایب رئیس شورای شهر تهران به دکتر حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر،در این پیام آمده است: در 24 خرداد 1392 خداوند به حکم آیه شریفه « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّا »، دل های قاطبه ملت ایران را به سمت فردی هدایت کرد که شعار خود را امید و تدبیر قرار داده بود و این بزرگترین فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران است که می بایست قدر آن را دانست.متن کامل این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



پیش بینی خردمندانه رهبرمعظم انقلاب در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری با حضور خیره کننده ایرانیان مومن و غیور در صحنه حماسی انتخابات رقم خورد و رییس جمهور منتخب ملت توانست امید را در دل های امیدواران به انقلاب و کشور اسلامی ایران زنده کند.

در 24 خرداد 1392 خداوند به حکم آیه شریفه « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا »، دل های قاطبه ملت ایران را به سمت فردی هدایت کرد که شعار خود را امید و تدبیر قرار داده بود و این بزرگترین فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران است که می بایست قدر آن را دانست.

جریان انقلاب اسلامی هیچگاه منتظر و وامدار هیچ شخص و جریان مشخصی نخواهند ماند و با تدبیر الهی و مديريت مدبرانه رهبرمعظم انقلاب از گذرگاه های مختلف عبور خواهد کرد و در این میانه می بایست قدردان حضور مردمی بود که در 24 خرداد ماه پای صندوق های رای آمدند و با چهره پر نشاط و مصمّم و دل های سرشار از امید و ایمان، آرای خود را به صندوق های رای ریختند که البته « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » و خداوند نیز این حضور ارزشمند آنان را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

ملت ایران اکنون به منتخب خود امید بسته اند و این امید، امید به انقلاب اسلامی و نظام مقدسی است که طلایه دار آن هزاران شهید در طول تاریخ اسلام و تاریخ تشیع است و می بایست همگان از همه گروه ها و سلیقه های مختلف وظیفه خود بدانند که دست یاری به منتخب ملت داده و به تحقق اهداف عالیه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در شرایط دشوار کنونی کشور کمک کنند.

اینجانب ضمن تشکر از زحمات همه دست اندرکاران انتخابات خصوصا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضمن قدردانی از این گام استوار ملت ایران، این انتخاب شایسته را به برادر گرانقدر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تبریک می گویم و برای ایشان توفیقات الهی و عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عج) را آرزو می کنم.

حسن بیادی – نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران