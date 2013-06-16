سارقان سيم هاي برق در صومعه سرا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عسكري ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: با دريافت گزارش هايي مبني بر سرقت سيم برق، كارآگاهان آگاهي اين شهرستان دستگيري سارق يا سارقان را با همكاري اكيپ هاي عملياتي اين شهرستان در دستور كار خود قرار دادند.

وی افزود: با تحقيقات همه جانبه پليسي سرانجام فردي به هويت حسين 30 ساله از سوی اكيپ عملياتي كلانتري 12 اين شهرستان دستگير و به پليس آگاهي معرفي مي شود.

فرمانده پلیس صومعه سرا گفت: اين متهم در تحقيقات پليسي به سرقت 480 متر سيم برق در اين شهرستان با همدستي شيرزاد 42 ساله اعتراف و كارآگاهان آگاهي اين متهم را نيز در مخفيگاهش دستگير كردند.

وی با بيان اينكه از منزل همدست متهم مورد دستگيری 30 بسته (یک کیلوگرمی) كشف شد، بيان داشت: مالخر اموال مسروقه نيز در رشت شناسايي و دستگير شد.

عسکری در ادامه با بيان اينكه متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند از مردم اين شهرستان خواست موارد مشكوك را از طريق مركز فوريت هاي 110 به پليس اطلاع دهند.