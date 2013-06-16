برنامه" مشهد 96 " تهيه مي شود/ اولويت اول حمل و نقل و ترافيك مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران ظهر يك شنبه در جلسه بررسی تحقق شاخصهای عملکرد برنامه عملیاتی میانمدت معاونت حمل و نقل و ترافیک، اظهار كرد: برنامه مشهد 96 بر اساس شاخصهای جدید با رویکرد شهری و آیندهنگر در جهت ایجاد رضایت عمومی شهروندان در حال تهیه است و سعی داريم با ارزیابیها و پیشنهاداتی که ارائه میشود به شاخصهایی جدید و تکمیلی برای دستیابی به این برنامه برسیم.
وي با بیان اینکه سه برنامه از مجموع 19 برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد متعلق به حوزه حمل و نقل و ترافیک است، تصریح کرد: معاینه فنی وسایل نقلیه نیز در قالب برنامه بهداشت عمومی شهر به این معاونت واگذار شده است.
وی به مستندسازی فعالیتها و تجربیات این معاونت در کنار دیگر حوزههای شهرداری اشاره کرد و افزود: بررسی عملکرد 6 سال گذشته این معاونت نشان دهنده نگاهی جامع در دستیابی به اهدافی است که در گذشته وجود نداشته است.
وی به موضوع ترافیک به عنوان یک موضوع یکپارچه شهری اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به راهاندازی حوزههای حمل و نقل و ترافیک در مناطق شهرداری مشهد، در آینده شاهد برشهای منطقهای از وضعیت خدمات ارائه شده و مقایسه عملکرد هر منطقه در این حوزه خواهیم بود.
برادران اولویت شماره یک مدیریت شهری و شهروندان را در حوزه حمل و نقل ترافیک عنوان و بيان كرد: انتظار نهایی مردم ارائه خدمات مطلوب است و در این حوزه باید توجه بیشتر به فعالیتهای قانونی و جایگزینی موارد بهینه شود که ورود برای تغییر بعضی از این قوانین در مجلس شورای اسلامی و شواری اسلامی شهر مشهد الزامی به نظر میرسد.
وی افزود: مدیران این معاونت میتوانند ظرف مدت دو هفته آینده پیشنهادات خود را در راستای تغییر و یا ارائه شاخصهای جدید در برنامه مشهد 96 به معاونت برنامهریزی و توسعه ارائه کنند.
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