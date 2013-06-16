نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، از تعداد 120هزار و ۸۳۲ رأی ماخوذه در شهرستان بویراحمد، محسن رضایی ۶۱ هزار و ۴۰۴ رأی، حسن روحانی ۴۰ هزار و ۸۷ رأی، سعید جلیلی هشت هزار و ۹۵۸ رأی، محمد باقر قالیباف شش هزار و ۷۸۶ رأی، علی اکبر ولایتی سه هزار و ۴۷۴ رأی و محمد غرضی ۳۳۹ رأی کسب کردند.

از مجموع آرای ۶۴ هزار و ۲۶۲ رأی در شهرستان کهگیلویه، محسن رضایی ۳۳ هزار و ۶۷۶ رأی، حسن روحانی ۲۲ هزار و ۵۴۳ رأی، جلیلی سه هزار و ۲۵۶ رأی، قالیباف یک‌هزار و ۶۲۸ رأی، ولایتی یک‌هزار و ۶۵۸ رأی و غرضی ۲۲۹ رأی حائز شدند.

از مجموع۶۱ هزار و ۷۱۹ رأی آرای ماخوذه در شهرستان گچساران، حسن روحانی ۳۵ هزار و ۷۶۶ رأی، محسن رضایی ۱۲ هزار و ۴۹ رأی، سعید جلیلی چهار هزار و ۵۲۹ رأی، محمد باقر قالیباف چهار هزار و ۲۳۹ رأی، علی اکبر ولایتی دو هزار و ۴۹۹ رأی و محمد غرضی ۴۲۲ رای به دست آوردند.

در شهرستان باشت از مجموع 12 هزار و ۵۸۵ رأی، محسن رضایی سه هزار و ۲۵۴ رأی، حسن روحانی شش هزار و ۱۷۸ رأی، سعید جلیلی ۹۳۹ رأی، محمد باقر قالیباف یکهزار و ۲۳۱ رأی، علی اکبر ولایتی ۶۳۹ رأی و محمدغرضی ۴۱ رأی به دست آوردند.

در شهرستان بهمئی نیز از مجموع ۱۹ هزار و ۷۵۷ آرای مأخوذه، محسن رضایی هشت هزار و ۹۴۴ رأی، حسن روحانی شش هزار و ۳۱۳ رأی، سعید جلیلی یکهزار و ۶۸۹ رأی، محمد باقر قالیباف ۹۸۶ رأی، علی اکبر ولایتی یکهزار و ۴۷۵ رأی و محمد غرضی ۸۹ رأی کسب کردند.

در شهرستان چرام نیز از مجموع ۱۸ هزار و 62 رای، محسن رضایی هفت هزار و ۲۶۲ رأی، حسن روحانی هفت هزار و ۱۰۲ رأی، سعید جلیلی یکهزار و ۸۵۱ رأی، محمد باقر قالیباف ۸۳۳ رأی، علی اکبر ولایتی۵۵۳ رأی و محمد غرضی ۷۱ رأی به دست آوردند.

از میزان ۲۴ هزار و ۵۷۳ رأی ماخوذه در شهرستان دنا، محسن رضایی ۱۱ هزار و ۳۵۹ رأی، حسن روحانی هفت هزار و ۴۶ رأی، سعید جلیلی دو هزار و ۸۹۲ رأی، محمد باقر قالیباف یکهزار و ۸۳۹ رأی، علی اکبر ولایتی ۹۹۶ رأی و محمد غرضی ۱۱۰ رأی کسب کردند.

کل آرای ماخوذه در شهرستان لنده نیز ۱۱ هزار و ۴۲۳ رأی بود که از این تعداد، محسن رضایی شش هزار و ۸۶۱ رأی، حسن روحانی سه هزار و ۷۳ رأی، سعید جلیلی ۵۱۵ رأی، محمد باقر قالیباف ۲۹۴ رأی، علی اکبر ولایتی ۴۰۲ رأی و محمد غرضی نیز ۴۲ رأی بدست آوردند.