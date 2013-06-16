اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در اردبیل/ مشارکت 72 درصدی مردم استان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام ستاد انتخابات استان اردبیل از مجموع 653 هزار و 733 رای ماخوذه در این استان، آرای هر یک از کاندیداها به شرح زیر است:

حجت الاسلام حسن روحانی 384 هزار و 747 رای

محمدباقر قالیباف 98 هزار و 294 رای

محسن رضایی 59 هزار و 524 رای

سعید جلیلی 44 هزار و 441 رای

علی اکبر ولایتی 40 هزار و 531 رای

سید محمد غرضی هشت هزار و 386 رای

گفتنی است جمع آرای نامزدها در استان اردبیل به 635 هزار و 905 رای می رسد و درصد مشارکت مردم استان در این دوره از انتخابات 72 درصد بوده است.

همچنین ستاد انتخابات شهرستان اردبیل نیز نتایج انتخابات یازهمنی دوره ریاست جمهوری را در مرکز استان اعلام کرد که بر این اساس در اردبیل 253 هزار و 939 رای برای نامزدهای ریاست جمهوری اخذ شده است.

از این تعداد حجت الاسلام حسن روحانی منتخب مردم ایران 140 هزار و 694 رای، محمدباقر قالیباف 36 هزار و 396 رای، محسن رضایی 27 هزار و 290 رای، علی اکبر ولایتی 18 هزار و 631 رای، سعید جلیلی 18 هزار و 520 رای و سیدمحمد غرضی سه هزار و 840 رای کسب کرده اند.

این ستاد تاکید کرده است که برابر ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری اردبیل برای قبول شکایات آماده می باشد.

مردم ایران اسلامی پیروز حقیقی انتخابات بود

همچنین ستاد مرکزی انتخابات حجت الاسلام حسن روحانی در استان اردبیل نیز با صدور پیامی، مردم ایران اسلامی را پیروز واقعی انتخابات 24 خرداد عنوان کرد.

در این پیام تبریک آمده است: حماسه حضور و مشارکت موثر و معنا دار در انتخابات در راه انجام وظایف دینی و ملی و در پاسخ به ندای رهبر انقلاب بر شما مبارک باد. بی تردید پیروز این انتخابات شما هستید و آگاه و آرام و امیدوار و با اعتقاد به حق و اعتماد به نظام مردم سالاری دینی، گامی بلند و استوار در راه عزت و منافع ملی و مدیریت بر پایه اعتدال و اصلاح و تدبیر برداشته اید.

این پیام اضافه کرده است: بی گمان این حضور عزتمند در صحنه سیاسی، پیام آور آرامش و ثبات و امید در تمامی عرصه ها خواهد بود.

در بخش پایانی این پیام نیز از آحاد مردم استان اردبیل و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات استان تقدیر شده است.