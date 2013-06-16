108 مدال ره آورد بانوان ورزشکار اردبیل از رقابت های سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان سلطاني عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی ورزش بانوان استان اضافه کرد: این تعداد مدال کشوری در قالب 33 طلا، 26 نقره و 49 برنز کسب شده است.

وی این مدال ها را دستاورد 55 مورد اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در رشته های مختلف ورزشی دانست و یادآور شد: در سال گذشته ورزشکاران بانوی این استان در مسابقات داخلی اعم از مسابقات دوستانه، مناسبت ها، لیگ و مسابقات انتخابی 453 مسابقه برگزار کردند.

رئيس گروه هماهنگي ورزش بانوان استان افزود: بانوان استان در شش رشته ورزشی توانست در مسابقات لیگ حضور پیدا کند که ره آورد این حضور کسب چهار مدال طلا، سه نقره و یک برنز و مقام چهارم تیمی در شنای معلولین، صعود به لیگ دسته یک در فوتبال توسط تیم ذوب آهن اردبیل، کسب مقام سوم تیمی در رشته شمشیربازی و مقام چهارم تیمی و حضور در لیگ دسته یک توسط تیم گلبال بانوان است.

وي با بیان اینکه در این مدت 16 ورزشکار در هفت رشته ورزشی توانست به اردوهای تیم ملی راه پیدا کنند، ادامه داد: در هر کدام از رشته های فوتبال و کاراته دو نفر، راگبی و دوو میدانی یک نفر، تکواندو ناشنوایان و رشته شمشیربازی 3 نفر و مینی گلف 4 نفر به تیم های ملی راه یافته اند.

سلطانی با اشاره به اعزام بانوان ورزشکار استان در سه رشته به مسابقا ت برون مرزی طی سال 91 تصریح کرد: در رشته شمشیربازی سونیا بی نظیر و آرزو قاره گوشی در مسابقات بین المللی گرجستان و همچنین در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی حضور داشتند که قاره گوشی موفق به کسب مقام سومی این رقابت ها شد.

به گفته وی در رشته فوتبال صغری فرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان به همراه تیم ملی به کشور ویتنام اعزام و موفق به کسب نائب قهرمانی شدند و در رشته دوومیدانی پرش ارتفاع مهسا کارگر در مسابقات غرب آسیا در کشور امارات مقام دوم را کسب کرد.

این مسئول بیان داشت که در سال جديد ورزش بانوان استان اردبیل شروع خوبي داشته و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام يافته بانوان ورزشكاران استان توانسته اند 25 مدال رنگارنگ داخلی را كسب كنند.

وی از توجه به رشته هاي مدال آور و استعداد يابي برای بانوان استان خبر داد و تاکید کرد: توجه ویژه به رشته های مدال آور، برنامه ریزی جهت استعدادیابی در رشته های مختلف ورزش و توسعه ايستگاههاي ورزش همگاني از الويت هاي ورزش بانوان استان اردبیل طی سال جاری است.