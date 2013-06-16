شمارش آراء انتخابات شوراها تا نیمه هفته جاری ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«ضمن قدردانی از حضور مردم فهیم و همیشه سربلند ایران اسلامی در پای صندوق‌های رای که برگ زرین دیگری در انقلاب اسلامی و همانا لبیک گفتن به ندای رهبری معظم انقلاب اسلامی است، به اطلاع می‌رساند روند شمارش آرا در 35 هزار و 837 روستا و تعداد زیادی از شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر به پایان رسیده است؛ اما در تهران و سایر کلان‌شهرها تا نیمه هفته جاری شمارش آرا ادامه خواهد داشت و نتایج پس از آن اعلام می‌شود.

داوطلبان چهارمین دوره شوراهای اسلامی کشور پس از اعلام نتایج اگر به روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اعتراضی داشته باشند بر اساس قانون فرصت دارند تا دو روز پس از اعلام نتایج شکایت خود را به بخشداری‌ها یا فرمانداری‌ها تحویل دهند. هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز طبق قانون موظفند تا 15 روز پس از اعلام شکایت نتیجه بررسی خود را به داوطلبان اعلام کنند.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام می‌دارد با عنایت باری‌تعالی و همراهی و همدلی شما مردم غیور و همیشه سرافراز؛ انتخابات در فضایی آرام، شفاف و اطمینان‌بخش انجام و به پایان رسید و تاکنون هیچگونه گزارشی که روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا را تحت تاثیر قرار دهد واصل نشده است.