بازدید دادستان ملارد از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرک جعفریه

روح الله حسین زاده گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارشات واصله به دادستانی ملارد مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو با سوء استفاده از ایام انتخابات و مشغله مسئولان در این زمینه، اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرک جعفریه کرده اند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار دادستانی قرار رگفت.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا با حضور در محل مذکور، علاوه بر استماع مشکلات مطروحه از سوی ساکنین شهرک جعفریه، دستورات متقضی برای جلوگیری از ادامه روند ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه صادر شد.

وی بر لزوم رعایت قانون و اصول استاندارد در ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار شد: افراد سودجو ضمن پرهیز از سو استفاده از فضای انتخابات برای ساخت و سازهای شبانه و بدون رعایت قانون و اصول ایمنی، روند ساخت و ساز غیرقانونی خود را متوقف کرده و جهت دریافت مجوز های قانونی به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند چراکه در صورت استمرار این روند مشمول اعمال قانون و جرائم سنگین خواهند شد.

حریق باغی در ملارد با حضور بموقع ماموران مهار شد

دادستان ملارد در ادامه به مساله دیگری اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرک جعفریه، ماموران حاضر متوجه باغی در این شهرک شدند که با قطع اشجار موجود و ایجاد آتش سوزی توسط افراد ناشناس، در حال سوختن بود، که با حضور به موقع مامورین و صدور دستورات لازم از سوی دادستانی، حریق اطفا شد.

حسین زاده بیان کرد: به لحاظ گستردگی وسیع باغات وتغییر کاربری غیرقانونی، با دستور تشکیل پرونده دراین خصوص، خواستار دستگیری صاحب این باغ و حضورسریع عوامل جهاد کشاورزی درمنطقه شدیم تا موضوع هرچه سریعتر و دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد.