  1. استانها
  2. البرز
۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر ماهدشت اعلام شد

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر ماهدشت اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر ماهدشت در شهرستان کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام فرماندار شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی این شهر به شرح ذیل اعلام گردیده است:
 
اعضای اصلی شورای اسلامی ماهدشت:
 
1-آقای خلیل تاری قلی

2-خانم صغرا عبادی بقاء

3- آقای محمد کاظمی

4- آقای ناصر گروسی

5- آقای وحید عطائی

6- آقای عمران باخرد

7- آقای مصطفی عباسی

8- آقای محمد خانی

9- آقای مصطفی شیخلر

اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ماهدشت:

1 آقای سیف اله حیدرپور

2 آقای جواد عروجی

3 آقای موسی سلیمانی

4 آقای شمس اله نجف زاده تمر
 

کد مطلب 2078223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها