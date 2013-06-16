اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر ماهدشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام فرماندار شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی این شهر به شرح ذیل اعلام گردیده است:



اعضای اصلی شورای اسلامی ماهدشت:



1-آقای خلیل تاری قلی



2-خانم صغرا عبادی بقاء



3- آقای محمد کاظمی



4- آقای ناصر گروسی



5- آقای وحید عطائی



6- آقای عمران باخرد



7- آقای مصطفی عباسی



8- آقای محمد خانی



9- آقای مصطفی شیخلر



اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ماهدشت:



1 آقای سیف اله حیدرپور



2 آقای جواد عروجی



3 آقای موسی سلیمانی



4 آقای شمس اله نجف زاده تمر

