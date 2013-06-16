اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر ماهدشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام فرماندار شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی این شهر به شرح ذیل اعلام گردیده است:
اعضای اصلی شورای اسلامی ماهدشت:
1-آقای خلیل تاری قلی
2-خانم صغرا عبادی بقاء
3- آقای محمد کاظمی
4- آقای ناصر گروسی
5- آقای وحید عطائی
6- آقای عمران باخرد
7- آقای مصطفی عباسی
8- آقای محمد خانی
9- آقای مصطفی شیخلر
اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ماهدشت:
1 آقای سیف اله حیدرپور
2 آقای جواد عروجی
3 آقای موسی سلیمانی
4 آقای شمس اله نجف زاده تمر
کرج - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر ماهدشت در شهرستان کرج اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام فرماندار شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی این شهر به شرح ذیل اعلام گردیده است:
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