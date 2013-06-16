5 عضو شوراي شهر شاهديه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتايج انتخابات شوراي شهر شاهديه مشخص شد و پنج نامزد با آراي مردم انتخاب و صاحب كرسي هاي شوراي شهر شاهديه خواهند شد.

وي اسامي اعضاي اصلي شوراي شهر شاهديه را به اين شرح اعلام كرد:

محمدرضا سلطانی با 2385 رای

حسین سلطانی با 2355 رای

محمد سلطانی گردفرامرزی با 2304 رای

عباسعلی میرجلیلی با 1696 رای

سید محمد میرجلیلی با 1547 رای.

سيفي همچنين گفت: سید علیرضا میرجلیلی با 1545 رای و محمد کاظم سلطانی گردفرامرزی با 1491 رای، اعضاي علی البدل شورای اسلامی شهر شاهدیه شدند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان یزد با تقدير از حضور پرشور و حماسی مردم يزد در انتخابات 24 خرداد بيان كرد: با توجه به اینکه حوزه رای گیری انتخابات شورای اسلامی شهر یزد دارای بیشترین کاندیدا و حوزه رای گیری نسبت به دیگر نقاط استان است، بعد ازجمع بندی نهایی، نتایج ازسوی رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد.

شاهديه يكي از دو شهر شهرستان يزد محسوب مي‌شود كه بيش از 18هزار نفر جمعيت دارد.