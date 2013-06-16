16 نفر از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز مشخص شدند

محمود چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعداد نامزدهای شورای اسلامی شهر تبریز که بیش از 400 نفر بودند شمارش آرا با مشکل مواجه بود که در این بین اولویت اول ما این بود که تا صبح روز شنبه شمارش آرای ریاست جمهوری را به پایان برسانیم و پس از آن ساعت هفت روز شنبه کار شمارش آرای شورای شهر تبریز آغاز شد.

وی با بیان اینکه 588 صندوق موجود در تبریز که فعلا 400 صندوق آن شمارش شده است گفت: نتایج انتخابات شورای شهر تبریز تا ساعت هفت و نیم عصر امروز یکشنبه به این شرح است:

شهرام دبیری اسکویی 68 هزار و 227 ، احتشام حاجی پور 35 هزار و 661 ، اسناعیل چمنی 35 هزار و 485 ، بهروز خاماچی 30 هزار و 868 ، المیرا خاماچی 29 هزار و 713 ، اکرم حضرتی 20 هزار و 982 ، جواد ششگلانی 20 هزار و 719، سعید محدث 20 هزار و 659 ، علیرضا عابدزاده 20 هزار و 88 ، حبیب شیری آذر 19 هزار و 297 ، علی شیاری 18 هزار و 208 ، علی نوای باغبان 17 هزار و 493 ، محمد علی جعفری 17 هزار و 175 ، محمد حسین اسوتچی 16 هزار و 655 ، جعفر مدبر 16 هزار و 172 ، امیر حقیان 16 هزار و 37 و بقیه نتایج تا ساعاتی دیگر اعلام می شود.